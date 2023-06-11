內地通脹偏低有減息需要　「買樓送大豬」港企可跟？｜鄭昆侖

鑑於AI晶片以及HPC (High Performance Computing)的帶動,台積電（TSMC)上週表示2023年下半年的營收將會相比上半年改善。就算Apple的MR頭戴式電子裝置「Apple Vision Pro」初步反應欠佳,台積電以及部份半導體股份的前景仍因為HPC、AI伺服器市場的帶動而將會不俗。至於Apple Vision Pro的情況,包括作價昂貴（3,499美元）、而且外置電池容量不足（僅2小時）、而且外觀欠奉Steve Jobs時代的藝術美感。

正如筆者上週所指市場有人近期在預期中國「放水」,內地主要國有銀行在過去一週下調存款利率。或者銀行需要下調借貸利率才可以更有效地鼓勵內地居民消費,但是內房股份已呈現中短期股價反彈。其中，具備民企背景的碧桂園（2007）由5月31的1.44港元反彈至1.70港元（升幅達18%）。那當然，減息的利好因素有多「給力」，還要過好幾關。

5月份CPI偏低, 反映內地有減息的需要

除了托一托房地產市道之外,內地傾向減息亦有支撐居民消費力的目的。5月份的CPI通脹率按年微升0.2%。按類別計，交通費用（-3.9%）以及房屋租金（-0.2%）都在下降。食物價格仍在上升（+1.0%）。比較上令人感意外的是教育成本仍在上升1.7%。

計入5月初的五一黃金週假期因素,5月份的交通費用下降或反映2個問題。第1個問題是黃金週假期並未有「帶旺」飛機以及高鐵等交通行業。又或者,人們在長假期支付了較為昂貴的交通以及旅遊費用之後有所「透支」，因此在5月份的其他日子「慳住駛錢」。

黃金週假期並未有「帶旺」飛機以及高鐵等交通行業。（新華社）

年青人就業情況不如理想, 但是內地大學仍在加學費, 究竟在「搞甚麼」？

至於內地教育成本上升，筆者確實找到了一則有關的新聞。

上海市今年4月份決定，今年秋季開始提高學費，亦是近20年來的首次向上調整。上海華東理工大學近日發布通知，該校主修科學、工程以及體育教育的新生年度學費漲幅達54%，達7,700元人民幣。上海電機學院亦發布通知，理工科學費上漲40%，至每年7,000元人民幣。

加學費的也包括其他省份地區。根據四川政府聲明，該省今年學費漲幅高達41%。東北省的學府也上調了不同專業的學費。

在大學畢業後年青人面對不細的就業問題,理論上大學不太應該大幅調升學費。有人認為「逆市場狀況而大幅加價」的原因，應該是不少城市以及省份的地區政府需要更多的收入，以彌補1）土地轉讓金下跌以及2）沉重的地方債等「財政缺口」。

無論如何,內地央行加快減息以舒緩地方政府以及民的財政壓力、鼓勵居民消費,似乎是有需要的。

廈門有國企推出「買樓送大豬」,港地產商應該效法嗎？

相對於作風比較上離地的高等學院，去到2023年內地的房地產企業似乎懂得如何「接地氣」。除了早前有地產商為大灣區樓盤買家「送裝修費」之外，杭州臨安區有地產中介近日表示，購買當地的樓盤可以獲得「寧波銀行的金條」。

「買樓送其他東西」的不限於一線大城市,也包括二三線城市。有人報導廈門地方國企特房集團為「買房送大豬」的計劃「找數」。在郭山村有人買了「新玥公館」的新房單位之後,地產發展商隨即以隊12人的隊伍抬著兩頭戴著大紅花的豬,送至買家的所在地。

回到香港，就算地產代理如何的「唱好」，近期的一手以及二手樓成交狀況似乎不太旺盛。

觀塘安達臣有地產商於2018年以每呎12,000港元的地價投地,而且銷售情況不理想。自樓盤推出以來僅售3伙，其後買家已經全部撻訂離場。於2020年另一個大型發展在同區以每呎樓面地價4,546港元投得地皮。

與其依靠地產代理「唱好後市」,本地地產商不妨效法內地發展商的「貼地」做法吧。舉例說，在香港送2隻大豬的做法未必可行, 那麼送10張大型燒味店的乳豬券又如何？作為本地的一個大型的發展商,港鐵（0066）又會否考慮為買家「送鐵路車費」呢？

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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