大鱷索羅斯確定接任人　兒子亞歷山大掌管旗下250億美元金融帝國

資深投資者﹑曾於97及98年狙擊亞洲及香港金融市場的索羅斯,決定將旗下基金控制權交予其現年37歲的兒子亞歷山(Alexander)。隨著索羅斯作出有關決定,意味其現年52歲的長子喬納森(Jonathan)未能繼承索羅斯總值250億美元的金融及慈善基金帝國。



索羅斯接受《華爾街日報》訪問時指出,之前並不希望將開放社會基金會(OSF)由他的5名兒女打理,當談及會將基金會及合共250億美元資產交予亞歷山大時,指出對方贏得這一切。

亞歷山大接受訪問,則指出較父親更加政治化,並計劃繼續將家族資金支持美國左翼政治候選人。縱使希望將資金從政治範圍抽走,可是只要對方作出相關行動,他們便要作出相關舉動。

報道指出OSF每年向支持全球人權及建立民主的組織捐贈約15億美元。亞歷山大在去年獲基金會董事會推選為主席。他亦為索羅斯的政治行動委員會主席,負責指導政治活戶動。

相較於亞歷山大,喬納森更為金融界人士熟悉。早於2002年喬納森便加入索羅斯旗下對沖基金工作。當時基金正面對數名投資主管相繼離職。喬納森被視為協助穩定公司的重要人物,報道指出他獲得同事尊重。

