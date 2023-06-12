大鱷索羅斯確定接任人 兒子亞歷山大掌管旗下250億美元金融帝國
撰文：張偉倫
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資深投資者﹑曾於97及98年狙擊亞洲及香港金融市場的索羅斯，決定將旗下基金控制權交予其現年37歲的兒子亞歷山（Alexander）。隨著索羅斯作出有關決定，意味其現年52歲的長子喬納森（Jonathan）未能繼承索羅斯總值250億美元的金融及慈善基金帝國。
索羅斯接受《華爾街日報》訪問時指出，之前並不希望將開放社會基金會（OSF）由他的5名兒女打理，當談及會將基金會及合共250億美元資產交予亞歷山大時，指出對方贏得這一切。
亞歷山大明言較父親更政治化
亞歷山大接受訪問，則指出較父親更加政治化，並計劃繼續將家族資金支持美國左翼政治候選人。縱使希望將資金從政治範圍抽走，可是只要對方作出相關行動，他們便要作出相關舉動。
報道指出OSF每年向支持全球人權及建立民主的組織捐贈約15億美元。亞歷山大在去年獲基金會董事會推選為主席。他亦為索羅斯的政治行動委員會主席，負責指導政治活戶動。
相較於亞歷山大，喬納森更為金融界人士熟悉。早於2002年喬納森便加入索羅斯旗下對沖基金工作。當時基金正面對數名投資主管相繼離職。喬納森被視為協助穩定公司的重要人物，報道指出他獲得同事尊重。
長子與索羅斯在工作合作不順利
不過喬納森與索羅斯在工作合作上不算順利。報道指出索羅斯較作出即興決定，反而喬納森更善於分析與思考；雙方亦曾在選用高層時出現分歧。最終喬納森於2011年離開索羅斯的投資事業，亦曾指出是在與父親保持友好關係情況下結束商業合作，縱令人失望卻不遺憾。至於他與亞歷山大的關係，報道指出兩兄弟不算親密，但仍屬友好。