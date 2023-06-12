耀才料恒指下半年上望22000點　冀內地救市非「只聞樓梯響」

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬在《2023環球投資高峰會》投資講座表示，影響港股走勢及成交的主因歸咎於人民幣持續弱勢，及一直未有止跌回升的跡象，導致北水流入港股受阻，甚至出現大幅流出的現象，因而令市場上不斷充斥著「降準」及「挽救樓市」的消息，令港股從低位反彈至19,300點水平，但是次反彈未見配合；而從數據來說，對上一次美元兌人民幣低見7.32時，就是港股去年10月14597的低位。

他期望，內地救市傳聞並非「只聞樓梯響」，才有望令人民幣由弱勢轉穏，因而令北水力度改善，港股才會出現真正的動力。

植耀輝︰續看好消費股、資源股及電氣設備股

耀才證券研究部總監植耀輝則表示，隨著息口去向明朗化，加上續憧憬內地會推出刺激經濟措施，以及推落後的情況下，恒指下半年表現有望改善；但在權重股缺乏炒作概念之前題下，恒指反彈力度亦相當有限，下半年目標暫看21500至22000點。板塊方面則續看好消費股、資源股及電氣設備股，另外美國上市之人工智能概念股亦值得留意。

另外，芝商所客席講師盧楚仁指出，今年環球股票指數中，以納指和日經指數跑贏大市，分別上升31%和25%。因預期下半年美國息口見頂，再加上ChatGPT人工智能大熱，令到相關晶片股飆升，有望帶動納指在下半年繼續跑贏大市。日本經濟表現一枝獨秀，再加上日本央行繼續實施寬鬆貨幣政策，相信日經指數有望挑戰歷史高位。同樣預期下半年息口見頂，美國10年期公債期貨價格亦有望見底回升。