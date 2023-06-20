智裕世代多元貨幣計劃|多重回報長線增值財富 靈活方案助傳承財富

為自己、家人做好長遠理財規劃、好好部署未來生活，是負責任的表現。

不少人會選擇配置人壽儲蓄保險計劃，實踐不同人生階段的儲蓄目標。為人父母者，更希望藉保單的長線增值能力，及早準備子女的教育儲備。

除了累積財富的功能外，市場上最新的人壽儲蓄保險計劃讓保單持有人“放眼世界”，其多元貨幣選項，讓保單持有人可以按財務需要，靈活轉換保單貨幣，支持子女將來到海外升學，或是自己退休後移居內地或海外。

不過，市面上的計劃眾多，其回報、特點也各有不同，大家應如何選擇適合自己、靈活及長線的方案？

中國人壽（海外）全新推出集多功能於一身的「智裕世代多元貨幣計劃」¹（「智裕世代」），其多重潛在回報、多項靈活功能有助財富規劃及財富傳承，以下立即為您拆解計劃的5大優勢。



1／靈活轉換保單貨幣 助力規劃升學或移居

不少家長均有意安排子女到海外升學，加上近年愈來愈多人移居內地或海外，連帶令轉換貨幣，以及相關外幣儲備的需求大大增加。「智裕世代」備有多種保單貨幣選擇，更提供「貨幣轉換權益」²。保單持有人可將保單貨幣轉換至美元、人民幣或港元，靈活配合未來需要。即使人生規劃時有改變，希望衝出國際或北望神州，「智裕世代」都能助您捉緊貨幣潛力，運籌帷幄。

2／按需要分拆保單 資產配置更方便

若家庭成員人數眾多，「智裕世代」有助保單持有人妥善規劃財富傳承。計劃備有「保單分拆權益」³，可將原有保單根據指定百分比分拆成數份，以進行資產分配。此舉有助把財富傳承予下一代，亦可作為移居內地或海外的儲備，靈活安排財富，全方位保障多位家庭成員。在完成保單分拆後，保單持有人亦可申請轉換受保人⁴ 及行使「貨幣轉換權益」²，輕鬆實現財富傳承。

3／多重潛在回報 財富隨時間穩步上升

人壽儲蓄保險屬於長線理財方案，若計劃能有多重回報，有助財富長線增值，完善理財規劃。「智裕世代」提供多重潛在回報，除了保證現金價值會隨保單年期增長，讓財富穩步上升之外，更兼具非保證終期紅利⁵，並於第5個保單週年日起，於特定情況下派發。

除此之外，當保單踏入第15個保單週年日，保單持有人可行使「終期紅利管理權益」⁶，以鎖定保單中高達50%的終期紅利，鎖定的終期紅利金額可獲得保證，並按非保證利率積存生息⁷（如有）。隨著時間，可累積更多財富，打造未來無憂生活。

「智裕世代多元貨幣計劃」¹ 提供多重潛在回報，助您長線累積財富。

4／無限次轉換受保人 彈性籌劃財富傳承

「智裕世代」優勢之處在於其彈性及靈活性。計劃設有「轉換受保人選項」⁴，保單持有人可於第1個保單週年日開始，並於受保人在世期間，無限次轉換受保人。於每次轉換後，保單的保障年期會延長至新受保人138歲，使財富不斷滾存，代代傳承。 除此之外，更可同時指定最多兩名後補受保人⁸，並訂立後補受保人的先後次序，萬一受保人不幸身故，第一後補受保人將成為新受保人，確保保單可繼續生效， 助您保障財富，傳承後代。

「智裕世代多元貨幣計劃」¹ 集多個保險功能於一身，助您明「智」部署，豐「裕」未來。

5／自選身故賠償賠付方式 一筆過或分期支付

若受保人於保單有效期內不幸離世，同時保單未有指定後補受保人⁸ 的話，「智裕世代」將支付身故賠償予受益人，減輕受益人的生活經濟負擔。而更貼心的是，計劃提供自選身故賠償賠付方式選項，一筆過或分期均可，分期的年期選擇為10年、20年或30年，每年一次以現金形式定額向受益人支付賠償，為家人建立財務穩健的未來。

面對長線財富管理，最重要的是先充分了解不同產品的特點，再細心挑選適合自己的理財保障方案。「智裕世代」不但提供多重潛在回報，更具備多項靈活功能，既可增值財富，亦能彈性籌劃傳承，可為自己、為家人，妥善規劃未來生活，成就理想人生。

註：

¹ 產品受條款及細則約束，詳情請參閱相關產品小冊子、保險合約條款及宣傳單張。產品有以下主要風險: 信貸風險、提早退保風險、匯率及貨幣風險、通脹風險、流動性及提取風險、非保證利益、行使貨幣轉換權益風險及保單終止。有關產品的詳細條款、細則及除外責任，概以相關保險合約為準。

² 由第3個保單週年日前及其後每個保單週年日前的60日至90日內，保單持有人可申請將現時的保單貨幣轉換至可供選擇的其他保單貨幣。申請行使貨幣轉換權益須符合指定條件。

³ 由第5個保單週年日或繳費滿期日開始（以較後者為準）的任何時間，保單持有人可申請行使保單分拆權益，保單將根據保單持有人所指定的百分比分拆至兩份或以上的新保單。申請行使保單分拆權益須符合指定條件。

⁴ 於申請轉換受保人時，現任受保人及新受保人必須仍然生存及受限於中國人壽（海外）的相關行政程序。

⁵ 終期紅利為非保證及為一次性分紅，並非永久附加於保單上，在日後公佈時終期紅利或會有所增減。在某些情況下，終期紅利可能為零。終期紅利將於第5個保單週年日起於指定情況下支付。

⁶ 保單持有人可由第15個保單週年日開始及其後每個保單週年日起計的30日內（包括保單週年日當日）選擇行使終期紅利管理權益，每個保單年度只可行使一次此權益。申請必須完全符合中國人壽（海外）的申請要求及確認後，才可行使此項權益。

⁷ 利率並非保證不變，實際收益及/或回報可能低於或高於預期價值。中國人壽（海外）保留隨時調整之權利。

⁸ 後補受保人的申請受限於中國人壽（海外）的相關行政程序。

以上資料由中國人壽（海外）直接提供及只在香港派發，如有查詢，請聯絡中國人壽（海外）。上文並不構成任何銷售建議、提供、出售及/或游說購買任何保險產品，而中國人壽（海外）亦不會在香港境外提供或出售任何保險產品。

（資料及相片由客戶提供）