人行降逆回購利率10個基點　渣打料MLF及LPR利率將下調

人民銀行今日宣布將回購利率下降10個基點至1.9厘。由於內地將於6月15日進行新一輪中期借貸便利（MLF）操作，及在20日公布新一期貸款市場報價利率（LPR），因此渣打於最新一份報告中指出，人行的決定教人意外，又預期1年期MLF利率將會降低10個基點；1年期及5年期的LPR利率，將會分別降低5個及15個基點。



報告指出雖然人行行長易綱於上周五（9日）表示，人行會對逆周期貨幣政策措施作出調整，以推動實際經濟增長，及進一步降低實體經濟的融資成本。他又指出市場人士應對內地長期經濟前景存有耐性及信心。渣打解讀為縱使內地再推出寬鬆措施，經濟復蘇仍需時，同時面對經濟短暫放緩，人行亦不會推出激進措施。

渣打中國宏觀策略主管劉潔指出，人行今日的舉動是不希望予人與聯儲局的措措施完全背馳；又認為人行容許人民幣持續貶值，但不希望速度過急。在全球需求下降﹑出口增長較疲弱及生產過剩背景下，希望透過人民幣貶值以增加市場份額。她預期人民幣偏軟情況將維持多2至3個月，在今年第3季末至第4季，走勢將會逆轉。

隨著人行降低逆回購利率後，渣打預期MLF及LPR利率將會下調，又預料人行會在今年第3季及明年第1季降低存款準備金率25個基點。

渣打又預期，為推動經濟增長，政府將會進一步放寬樓市調控措施，特別是針對一線城市。同時會繼續採取財政刺激措施，及透過銀行貸款以推動基建投資加碼。