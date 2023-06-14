調查指金融業為大學畢業生首選行業　逾半受訪者稱首份工做1至2年

全球投資專業人士組織CFA協會發表2023年全球畢業生展望調查結果，在1萬及受訪者中，25%認為金融業提供最佳就業前景，上升9個百分點。



在香港受訪畢業生對金融﹑STEM和資訊科技與電訊類別的就業前景最有信心，相對於2021年，受訪者對3個行業信心度均顯著增加，其中金融業從16%升至27%，STEM由15%升至26%，資訊科技與電訊業由18%升至25%。

香港畢業生整體對前途感到樂觀，67%畢業生對自己未來就業前景抱有信心。29%的學生或應屆畢業生在就讀大學認為，金融業是大學畢業後的首選行業，隨後為資訊科技與電訊（25%）及醫學（21%）類別。受訪者又認為醫學及金融業為大學中最有價值學科。

逾6成人指理想報酬為留任第一誘因

調查又發現，本港畢業生並不打算長時間任職第一份工作，53%受訪者指出會打算對第一份工作任職1至2年，全球平均水平為37%。薪酬待遇是員工留任第一誘因。今次調查亦顯示61%受訪者指出，尋求工作機會時希望獲得理想報酬，2021年時為25%。另有46%表示良好的休假福利，及45%表晉升機會是留任的第一誘因。

CFA協會總裁兼行政總裁傅孟琳表示，疫情固然帶來不明朗因素，但全球各地的學生和應屆畢業生對就業前景感到樂觀，畢業生現時尤其對金融業的信心高於其他職業。