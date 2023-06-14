菜鳥︰618活動訂單量增雙位數　今年試點B2C

阿里巴巴(9988)旗下菜鳥集運去年推出「CAINIAO APP」集運應用程式，至今本港下載量已達24萬。公司在5月31日推出首波「618」派紅包活動後，使用CAINIAO APP以及手機淘寶的用戶和訂單量都達至兩位數的增長。此外，菜鳥集運現正在港試點B2C（自助拿件）新業務。



街坊在銅鑼灣菜鳥驛站取件(余俊亮攝）

電商促銷「618」活動已進入中段，菜鳥集運香港站總經理袁婷稱，公司為是次活動投入了700萬元人民幣的紅包，屬在港推出最大一次的促銷活動。

提到運費方面，袁婷表示價格對香港用戶並非主要關注點，反之公司服務的品質和帶給客戶的體驗和時效才更爲主要。因此菜鳥集運在今年推出措施，以提升品牌形象。包括在街頭在自營驛站、VAN車和噸車及所有一線菜鳥員工的工服以更清晰的菜鳥品牌表達示人，以提供更好的客戶體驗和公司形象。

菜鳥集運由2018運行至今，在港設立了11 座集散中心、300 多組自提櫃、450 多家菜鳥驛站（包括自營及加盟驛站）和強控的中港幹線及本地自營車隊。

對於菜鳥在香港未來業務發展計劃，袁婷表示，現正試點本地配送B2C(自助拿件)，盼能帶來更多元化的物流服務能力。