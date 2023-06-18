秘招保破產後生活仍逍遙　施害者「種債」變受害者｜刁佬

最近多名高調富豪破產或被追債，但生活依然逍遙，一啲都唔似憂依憂碌。最出位的當然是洪永時 (“Stephen Hung”)，賭場酒店開唔成，南岸集團(577)又破埋產，佢老哥依然仲可以上Netflix節目《璀璨帝國》自稱有20億美金身家，刁佬前幾日喺中環又見到佢身光頸靚招搖過市。大家好鍾意睇嘅蕭若元，日日在台灣指點江山，生活彷如沒有因為破產受到影響，不知幾咁逍遙。趙薇老公黃有龍得閒去下酒莊嘆雪茄飲紅酒，忽然顯得許家印又跑山，又賣布力徑大宅係好有擔當的行為。

刁鳳成世女卡數都每月清還當然唔明公司破產，自己又被人追債，點解啲人仍可以生活無憂？學火箭兵團武藏話齋：「呢個問題問得真係好，刁佬亦好樂意去解答呢個問題。始終刁佬嘅工作係喺幫有錢及扮冇錢嘅老闆排難解憂，維持呢個世界既平衡，只好用合法衝撞搵出市場嘅真理。」

雖然老千嘅手法層出不窮，但係在現實中可行嘅方法只有兩三種，第一位梗係洗人啲錢，作為一個受到官司纏身，或者已經破產嘅人士，佢嘅消費都係受到監控，但係就可以享受他人嘅饋贈，例如食軟飯或者由其他人代破產人士支付生活所需，不過就一定唔可以收現金或者收禮物，否則清盤官有權將該等資產變賣，用作償還債權人債務。這一種用人頭持有資產嘅手法人所共知，刁佬前幾期都探討過，不過無論係畀老婆、女友又或者老友，最後多數收場都變成他人的財產。當然聰明又勤力嘅破產老闆，又點會冇其他招數傍身呢。

第一招：賣垃圾加種債

通常真正嘅老闆，都係唔出糧或者出好少糧。要買車買樓，搵公司做就得。如果一間公司就快瓜，真老闆就會開始認真起來，該出糧就會出糧，代表費用都要計清楚。

人心不足的就會開始賣垃圾畀公司，估值吹到高一高，成交之後公司當然冇錢比，自然就種咗條債落去公司，務求當公司破產時，老闆的身份就變成債主一員，而角色亦由施害者變成受害者。

等到真的資不抵債，要清盤人協助重組時老闆還會與各位債主一齊追討公司。如果老闆種下的債務數目夠多，各位債主仲要得到佢同意先至可以成功債務重組。當神魔共同體（神又係佢、鬼又係佢）同各路債主一齊與清盤人及股東談判，削髮（Hair-cut）減價就已經係基本動作。

第二招：層層疊三文治

銀行很不歡迎BVI公司開戶，原因係股東名冊不見光，主要靠公司自己申報。成間公司忽然換咗人都唔知。如果幕後老闆持有的公司準備破產，心地壞嘅找一個台灣朋友做股東，又冇引渡安排，又冇邦交，殺人犯認埋罪都拉唔到，咪話破產噤小事。

心地好嘅就只係在控股股東與公司之間不斷加多幾個不同司法管轄區的公司，例如越南、泰國、印尼等，與債權人被動地打官司，每間公司在每個法管轄區閒閒地拖3至5年，打多幾個國家已經要十幾年，人生有幾個十年? 又有幾多人有財力同時間慢慢打？拖到咁上下自然身心皆疲，銀碼細嘅自然會放棄，專業银行嗰啲大數目既債項，係噤情况都會埋枱講數，最終埋單找數打個大折扣。

最近香港終審法院更加為呢種做法神助攻，各大律師行最近紛紛以林國雄[2023] HKCFA 9為Landmark Case，視為層層疊三文治新典範。律師出身的刁龍發揮法律通本色，以後《東張西望》除咗訪問陸偉雄之外都可以搵下佢。刁龍提到，破產申請前題要有債務裁定未能償還，債務通常是以貸款形式，貸款協議的管轄權條款一般會訂明哪個地方是唯一司法管轄區 (Exclusive Jurisdiction)，例如紐約。過往曾經有債仔還唔起唯一司法管轄區係紐約的借貸，咁喺香港都可以告佢破產，但現在終審法院話唔得，唔可以咁輕易繞過紐約的司法程序，除非有極強理由，提升了繞過原管轄區的門檻。

見到咁嘅裁決，各位古惑老闆又鬆口氣，錢解決到嘅問題就唔係問題，各位律師又更加開心，即將可以開多幾張單。

雖然合法衝撞可繼續保障失信老闆既生活水平，但「欠債還錢，天經地義」，賺錢最緊要心安理得，巧取豪奪成身債又點有安寧，一不小心更可能引來怨氣，最終唔係畀錢保鑣，就係專業人士，咁又何必呢。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。