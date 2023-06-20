港股曾失250天平均線全日跌305點　ATMXJ低收　藥明生物瀉17%

美國股市因假期而於周一（19日）休市，亞太區股市今早表現相對平靜。



【16:36】

人民幣續弱，拖累港股向下，大市曾低見19504點，兼一度跌穿250天平均線（處於19549點），尾市跌幅收窄並收復250天線。

恒指收市報19607點，跌305點，國指跌121點，報6654點，科指跌103點，報4075點，成交額為944億元。

科技股弱勢，阿里（9988）跌1.5%，騰訊（0700）跌2%，美團（3690）跌3.4%，小米（1810）跌2.9%，京東（9618）跌3%。

美圖（1357）則逆市高收，升8.4，報3.09元。

醫藥股方面，藥明生物（2269）預料上半年收入增長放緩，急瀉17%，收市報38.75元，康方（9926）跌3.3%，雲頂新耀（1952）則跑贏同業，勁升27.3%。

內需及消費股弱勢，海底撈（6862）跌5.8%，安踏（2020）跌2%。

內房股下瀉，碧桂園（2007）瀉6.8%，報1.65元，龍湖（0960）跌4.9%，合景泰富（1813）瀉11.1%。

物管股同樣被拋售，碧桂園服務（6098）跌7%，融創服務（1516）跌4.7%，世茂服務（0873）跌3.6%。

【15:10】

內地股市走勢個別，上證收市報3240點，跌15點，深成收市報11305點，升31點，滬深300指數收市報3924點，跌6點，創業板指數收市報2271點，升6點。

亞太區股市方面，日股升18點，報33388點，台股跌89點，報17184點，韓股跌4點，報2604點。

港股方面，最新報19605點，跌306點，國指跌121點，報6655點，科指跌99點，報4079點。

【13:31】

港股維持逾300點跌幅，最新報19587點，跌325點，國指跌139點，報6636點，科指跌107點，報4070點。

阿里（9988）宣布主席兼首席執行官張勇，將於今年9月10日退任。阿里最新報88.65元，跌1.2%。

其他科技股方面，騰訊（0700）跌2.2%，美團（3690）跌4%，京東（9618）跌3.2%。

【12:44】

港股續處於弱勢，今早更曾失守19600點，半日跌逾300點。

恒指中午收市報19609點，跌303點，國指跌131點，報6654點，科指跌106點，報4071點，成交額為435億元。

內房股續成為投資者沽貨對象，碧桂園（2007）跌5.7%，龍湖（0960）跌5%，融創（1918）跌4%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌5.5%，融創服務（1516）跌4.2%，萬物雲（2602）跌4.4%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）跌5.4%，潤啤（0291）跌1.4%，安踏（2020）跌2%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.6%，騰訊（0700）跌2.1%，美團（3690）跌3.7%，小米（1810）跌3.7%，京東（9618）跌3%，美圖（1357）逆市飆8.4%。

滙豐（0005）跌0.2%，港交所（0388）跌2%，友邦（1299）跌1%。

【10:38】

港股最新報19653點，跌259點，國指跌117點，報6659點，科指跌89點，報4088點。

中電（0002）逆市升6%，最新報61元。

內房股下挫，碧桂園（2007）跌5.1%，雅居樂（3383）跌4.3%。

金沙（1928）升1.2%。

【09:59】

人民幣弱勢，港股跌幅進一步擴大，恒指最新報19688點，跌224點，國指跌96點，報6679點，科指跌67點，報4110點。

持有李寧（2331）逾10%股權的非凡領越（8032），曾高見1.57元，最新報1.53元，升6.25%。

【09:39】

發布多款人工智能（AI）產品的美圖（1357）今早延續升勢，曾高見3.29元，最新報3.12元，升9.5%，成交額為2.77億元。

港股跌幅擴大，恒指最新報19807點，跌105點，國指跌46點，報6729點，科指跌21點，報4156點。

【09:29】

恒指低開49點，最新報19863點，國指最新報6758點，低開17點，科指低開9點，報4168點。

騰訊（0700）低開0.9%，阿里（9988）低開0.2%，美團（3690）高開0.1%。

滙豐（0005）低開0.5%。