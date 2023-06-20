東亞銀行料本港今年經濟增長5.5%　住宅樓價升7.5%

東亞銀行指出香港現正進入新的增長周期，多個經濟環節增長勢頭有所增強，預測今年香港經濟增長約5.5%，並在下半年能繼續呈現復甦勢頭。該行指出予恒目標22000點，內鏽銀﹑中資電訊及基建股均為可關注對象。



內需消費和服務業鞏固復甦

東亞銀行首席經濟師蔡永雄指出，香港現正進入新的增長周期，多個經濟環節增長勢頭有所增強。今年本港第一季經濟按年增長2.7%，其中內部需求、訪港旅遊迅速反彈，以及私人投資回升均是推動香港經濟復甦的主力。

至於本港失業率則預期落至2.8%；通脹則溫和上升到2.7%。另外，東亞料今年私人住宅樓價上升約7.5%。

蔡永雄料聯儲局至少會再加息一次。（張浩維攝）

料美聯儲局至少再加息一次

另外，該行指出，美國加息周期仍未完結，為對抗通脹壓力，預料美國聯儲局最少有一次25點子的加息空間，並會維持高利率一段較長時間。此外，在本輪貨幣緊縮週期，港元最優惠利率合共上升75點子，升幅低於美國政策利率。由於美元利率仍有上行壓力，港元利率亦有上調空間。

東亞銀行首席投資策略師李振豪，予今年恒指目標為22000點。（張浩維攝）

料恒指目標市盈率為10.5倍

東亞銀行予恒指今年年目標水平為22000點（正負1,500點），目標市盈率則為至10.5倍。至於板塊方面，該行認為央企公司更板塊倍受關注，當中利好中資電訊、內銀、電力及基建股等。由於國際新勢力受惠中美摩擦並崛起，因此預期興亞洲國家經濟增長較理想。

另外，由於全球市場放緩，選擇收息股及防守類的投資產品會較理想。