泰坦事故啟示　原生家庭與性格命運｜知薇

過去一周,最牽動人心的國際事件,要數泰坦潛艇海難 (Titan incident)。由海洋之門公司(Ocean Gate)制造運營的Titan潛艇,在第4次載客探索泰坦尼克號殘骸 (Titan wreckage)時,於2023年6月18日在水深3千-4千米左右失聯內爆,5名乘客不幸集體遇難,其中包括Ocean Gate的聯合創始人及CEO Stockton Rush。

閱讀大量文件和報道後,知微發現事故前的各種預警和端倪,都被忽略和搪塞了。正如《Titanic》大導演James Cameron事後的評論,Titan與Titanic慘劇的共同點是,事故前的預警都被人忽視了,包括(不限於):

1. 5年前,Ocean Gate前海事運營總監David Lochridge建議公司找機構審核驗證,並提出對潛艇安全和測試的擔憂,卻被Rush拒絕並解雇。

2. 同年,有60年歷史的海事科技協會(Marine Technology Society)曾寫信向Rush警示,Ocean Gate的實驗性方式,或引致小型甚至災難性的問題,卻被Rush告知行業標準正在扼殺創新。

3. Titan使用鈦和碳釬維材料做壓力容器有致命缺陷,復合材料因彈性不同易導致分層,碳釬維有脆性且易微觀滲水,並不適合深海高壓環境。Rush只因這種復合材料更經濟和輕盈而選用。

4. Rush引以自豪的Titan「健康監測系統」,靠超聲波傳感器和聲學監測器,在事故前幾毫秒,才能檢測船體是否破損或發出的爆裂聲,屆時一切都太遲了。

鐵達尼號觀光潛艇泰坦號海難:Titan submersible, operated by OceanGate Expeditions to explore the wreckage of the sunken SS Titanic off the coast of Newfoundland, dives in an undated photograph. OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS