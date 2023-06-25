泰坦事故啟示　原生家庭與性格命運｜知薇

過去一周，最牽動人心的國際事件，要數泰坦潛艇海難 (Titan incident)。由海洋之門公司(Ocean Gate)制造運營的Titan潛艇，在第4次載客探索泰坦尼克號殘骸 (Titan wreckage)時，於2023年6月18日在水深3千-4千米左右失聯內爆，5名乘客不幸集體遇難，其中包括Ocean Gate的聯合創始人及CEO Stockton Rush。

閱讀大量文件和報道後，知微發現事故前的各種預警和端倪，都被忽略和搪塞了。正如《Titanic》大導演James Cameron事後的評論，Titan與Titanic慘劇的共同點是，事故前的預警都被人忽視了，包括(不限於)：

1. 5年前，Ocean Gate前海事運營總監David Lochridge建議公司找機構審核驗證，並提出對潛艇安全和測試的擔憂，卻被Rush拒絕並解雇。

2. 同年，有60年歷史的海事科技協會(Marine Technology Society)曾寫信向Rush警示，Ocean Gate的實驗性方式，或引致小型甚至災難性的問題，卻被Rush告知行業標準正在扼殺創新。

3. Titan使用鈦和碳釬維材料做壓力容器有致命缺陷，復合材料因彈性不同易導致分層，碳釬維有脆性且易微觀滲水，並不適合深海高壓環境。Rush只因這種復合材料更經濟和輕盈而選用。

4. Rush引以自豪的Titan「健康監測系統」，靠超聲波傳感器和聲學監測器，在事故前幾毫秒，才能檢測船體是否破損或發出的爆裂聲，屆時一切都太遲了。

鐵達尼號觀光潛艇泰坦號海難：Titan submersible, operated by OceanGate Expeditions to explore the wreckage of the sunken SS Titanic off the coast of Newfoundland, dives in an undated photograph. OceanGate Expeditions/Handout via REUTERS

一切問題根源指向Rush。依據維基百科，Rush的原生家庭富裕且有名，父親是商人兼政治家，祖上竟有兩位是獨立宣言簽署者，而母親則是著名慈善家。作為家中5個孩子中最小的，Rush成長時得到的萬千寵愛度和成功期望值，都可想而知的高。

Rush也算爭氣，早年夢想做宇航員的他，18歲就拿到商業飛機師牌照，卻由於視力不達標無法成為空軍，而屈尊做了戰鬥機測試工程師。22歲拿到普林斯頓大學航天工程學士學位，5年後又拿下了加州大學伯克利分校的MBA。之後一直在航空航天行業裏沈浮。

40歲出頭時，Rush突然轉念迷上了海底探索，對潛艇情有獨鐘，在發現私人潛艇少得可憐，且商用潛艇被安全條例綁手綁腳後，他於2009年成立了Ocean Gate，專注於海底旅遊。如今回頭看，那不就是光宗耀祖壓力下的中年危機來襲嘛。寫到此，為何知薇突然感覺Rush家庭背景和成長故事，與Theranos前創始人Elizabeth Holmes頗有幾分相似之處呢。

或許有讀者還感慨Rush也算是個深海探索領域的英雄，為何要這樣說他？不如知薇再列舉些事實數據，讓大家接著看到這位始作俑者，究竟有多麽的危險和魯莽。

1. 深潛行業能驗證的安全潛深僅為1300米，還不到此次目的地深度4000米的三分之一。

2. Titan除了壓力材料有問題，內部只有一個按鈕，靠價值不到30美元的Logitech無線遊戲遙控器操控，和露營用的燈照明和用建築用鐵管做壓艙物。這個密封船體，只能從外部打開，堪比深海「活棺材」。

3. 2022年，Titan在去泰坦尼克號的深潛探索中，其中一個推進器居然裝反了，導致潛艇試圖前進時卻不停打轉。根據BBC的當時的紀錄片記載，這個問題居然靠把Logitech遙控器側身使用而規避了。同年前後，Titan還有一系列迷路、電池、潛艇外部損傷等種種問題。4. 臨行前，一位名為Chris Brown的乘客擔心Titan安全隱患，而臨時退出並要求退款，也未能引起Rush和其他同行者的重視。

語不驚人誓不休的Rush曾在訪問裏說 「我打破了一些規矩才做出Titan，我覺得這背後有邏輯和好工程設計支持，行業規矩是不用鈦和碳釬維的」，「某種程度上，安全純粹是浪費。如果你只想要安全，那乾脆別起床、別開車、別做任何事情了」。

用這種理念，帶著交出25萬美元(195萬港幣)和托付生命信任的乘客，一起深海赴死的人，絕不是英雄，是想成功出頭想瘋了的瘋子。

謝謝各位讀者一路厚愛，知薇的新書《見「薇」知著》將於7月上旬面世，具體信息再與各位分享，屆時請多多支持。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。