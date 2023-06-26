陳豪自言理財保守　向太太承諾一事　「屋企人多財政壓力愈大」

影視紅星陳豪身擁「最佳男主角、爸爸、丈夫」之稱，一家五口財政負擔著實不少，他今日出席保險公司理財發布會時表示，自己對財富管理持保守和小心態度。

陳豪與陳茵媺（Aimee）結婚10年，恩愛非常，育有3名子女，陳豪直言結婚後對投資態度更加謹慎，以一家人角度出發，認為愈早制定好退休計畫愈好，「屋企人多，財政壓力愈大，好似小朋友啲學費越來越貴！」

提及到財富管理心得，陳豪稱現時以儲存及投資為主，收入主要來自經營咖啡生意和拍戲；至於投資，則盡量選擇保障高的產品。

陳豪表示，自己對財富管理持保守和小心態度。﹙盧翊銘攝﹚

承諾每年至少陪家人兩次旅行

陳豪表示，現時沒有退休打算，仍享受在拍戲和做生意當中。被問到他是否有「養兒防老」觀念，他坦然回答「其實都有」，稱自己是比較「穩陣」的人。

他重申，日後要有完善的計劃和保障很重要，要將有限的資產化成無限的財富，要在退休後可以真正享受生活，不會將自己變成子女的負擔。

作為「愛妻號」，陳豪提到向太太作出承諾，每年至少能夠伴家人去兩次旅行，享受夫妻和家庭天倫之樂。

點擊睇陳豪、陳茵媺慶祝結婚周年Staycation靚相：

+ 3