地方政府融資平台債務問題惹關注　瑞銀料債務重組對內銀影響不大

內地地方政府融資平台（LGFV）違約風險一直深受市場人士關注。瑞銀大中華金融股票研究主管顏湄之發表報告，估計目前LGFV債務規模達到59萬億元（人民幣‧下同），另有35萬億元地方債。龐大的債務加上存在道德風險，認為中央政府推出任何大規模債務置換難度相當大。若由地方政府與銀行推進LGFV貸款重組，被視為較可行的解決方法。



上月底雲南有LGFV公開發行的債券幾乎違約，加劇投資者對LGFV風險憂慮。顏湄之指出今次內地投資者較海外投資者更擔心，除疫後地方政府面臨收入壓力，財力較弱的地區如甘肅﹑貴州﹑雲南等再融資難度持續攀升。瑞銀預料截至2022年，約25%的LGFV難通過經營及融資現金流償付利息。

有投資者期望由中央政府主導推出全國性債務解決方案。可是顏湄之指出國家求助是逐例開展，目前主要責任仍由省級地方政府承擔，由全國性銀行貸款重組方案面對不同困難，包括對銀行盈利及資本的潛在負面影響﹑地方政府或不會完全披露掩蓋的LGFV敞口﹑流動性救助不能解決原有債務問題，以及LGFV可能無法獲從銀行獲得新資金來推動GDP增長等。目前解決LGFV債務的方法，包括銀行貸款重組，以及轉讓或注入國企股權以募集資金﹑發行地方政府再融資專項債或新發特別國債等。

對內銀而言瑞銀估計貸款重組及非標資產違約，對銀行影響似乎不大，預料對銀行淨利潤年化潛在跌幅約5%，對核心一級資本比率影響約為0.04個百分點。對於銀行股的潛在影響，顏湄之認為若市場人士釐清對銀行就LGFV敞口後，在負面情緒影響下銀行股估值初期會向下；一旦解決後銀行便可按解決時間表迎來估值修復。