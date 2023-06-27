周大福企業全購新創建　每股9.15元　新世界售股套217億擬派特息

新世界﹙0017﹚及新創建﹙0659﹚聯合公布，由新世界發展（0017）主席鄭家純家族持有的周大福企業﹙要約人﹚作出附帶預設條件之自願全面現金要約以收購新創建所有已發行股份，並註銷新創建所有尚未行使購股權。

今次要約，每股要約價9.15元，較新創建停牌前溢價14.5%，要約所需的最高現金金額約355.12億元。值得一提，新創建停牌前已見異動，如果於最後完整交易日收市價每股新 創建7.49 元計，溢價22.2%。

周大福企業擬保持新創建上市地位。

新世界持逾六成新創建 套有近220億元

目前，同由周大福企業控股的新世界發展持有23.8億股新創建股份，佔新創建已發行股本的60.88%。在此基礎上，預計新世界發展出售事項的所得款總額將為約217.82億元。新世界發展出售事項的所得款項總額預計將用於派付40億元的特別股息，相當於每股1.59元，預計餘下資金將用於償還現有借款及作為新世界發展集團的一般營運資金。

今次出售有不少要約條件，包括新世界發展獨立股東根據上市規則批准新世界發展出售事項。另外，新創建要約之預設條件也包括已取得保險業監管局批准及百慕達金融管理局批准並維 持十足效力及效用、已取得（或視乎情況而定，已完成 ）根據適用法律及法規就完成新創建要約所需之所有其他該等授權並維持十足效力及效用、已取得就任何相關貸款條款所需之所有同意或豁免，且該等同意及豁免未有被撤銷並維持十足效力及效用。

新世界﹙0017﹚及新創建﹙0659﹚申請今早復牌。