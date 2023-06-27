MTR Lab夥Taronga Ventures等投資儲能系統初創Ampd Energy

MTR Lab宣布夥拍領先創科投資者2150及塔龍加投資集團（Taronga Ventures），共同投資儲能系統初創 Ampd Energy。是次投資總額為800萬美元，延續較早前的 A 輪融資，將幫助 Ampd 於今年進軍阿聯酋及美國市場，同時鞏固澳洲和英國業務。

是次合作旨在加快Ampd業務發展，推動全球建造業以電池儲能系統取代傳統柴油發電機，以實現碳中和目標，促進行業可持續發展。

MTR Lab 董事總經理陳定邦表示：「我們很高興能與 2150 和Taronga Ventures 攜手合作，透過共同投資項目為實現碳中和出一分力。」他續說：「是次策略聯盟充分展現MTR Lab重視有助實現綠色未來的可持續發展科技，同時支持具全球發展潛力的香港初創。隨著越來越多行業持份者認識低碳建築的重要性，我們期待見證 Ampd 成為於全球具競爭力的儲能系統開發商。」

此外，在建築工地轉用電池儲能系統以減少碳排放，亦與MTR Lab母公司港鐵公司於 2050 年實現碳中和的長期目標同出一轍。