恒生投資管理：港股暫無明顯利好因素　偏好亞洲及香港債券

恒生投資今日（28日）發表今年第三季投資市場展望，預計美國聯儲局今年内或再加息1 至2次，但年底減息機會較低。至於港股暫時沒有明顯利好因素。



恒生投資管理董事兼投資總監薛永輝表示，美國上月通脹放缓，但核心CPI仍未明顯向下，房價仍然維持高企，預料美國加息步伐將會放缓，聯儲局今年内或再加息1至2次，但年底減息機會較低，除非出現類似2018年金融海嘯的先兆，即中小企及商業房地產市場爆煲。

港股方面，薛永輝稱，中美關係仍未有大幅改善， 再加上明年美國總統選舉，相信會打政治牌 。而中國經濟較想像中弱，且目前著重經濟健康增長，不是走「大水漫灌」的方向，預計沒有重大經濟刺激措施。

港股暫沒有明顯利好因素

他續指，大環境下恒指持續偏弱，沒有明顯的利好因素，海外投資者亦減持港股，令到大市交投暫時處於低水平，且市場普遍看淡，但倘若出現一個利好轉折點，相信港股會反彈。

至於人民幣走勢，薛永輝指出，在美國加息、內地經濟增長不強勁的情形下，弱人民幣有助中國出口，相信政府在經濟層面上不會急於令貨幣轉強，人民幣兌美元有機會再試去年低位7.25。

虛擬資產方面，恒生投資管理行政總裁李佩珊指，正考慮針對虛擬資產的基金等項目，但沒有明確目標。

看好亞洲及香港債券

至於投資方面，該行表示，正採槓鈴策略，在中國經濟復甦中捉住增長機遇，包括人工智能，受惠生成式AI熱潮，半導體及硬件需求逐步上升；先進技術，去全球化下，提升國產替代及政策扶持的預期；政府總續支持新能源汽車及装備發展。另外，國企相對民企有比較穩定的回報，例如電信、能源、銀行。

同時，該行偏好亞洲及香港債券，亞洲債券包括投資級別及高收益債券的收益率，都較美國等成熟市場同類債券吸引。