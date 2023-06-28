渣打料美聯儲今年不再加息　如中央出招托經濟　恒指或試23000點

渣打銀行財富管理首席投資辦公室發表《2023年下半年市場展望》，該行北亞區投資總監鄭子豐表示，保守估計聯儲局年內不會再加息，而假如中央推出救市措施，恒指或可達至23000點。



年內恒指或邁23000點

對於港股恒指走勢，他指出由於現時沒有重大刺激措施出台，因此恒指仍處於疲軟狀態。該行預計若無重大刺激政策，恒指在今年內維持18000至20000點水平，初步阻力大約21000點。倘若在七月底內地政治局有推出大型刺激措施，有助擴大市盈率約百分之十，恒指有望邁向20000至23000點。

料美聯儲今年內不再加息

鄭子豐又表示，保守估計今年內美國不會再宣布加息，今輪加息週期將會在今年下半年結束。他解釋道，由於過去加息周期帶來負面影響，令現時部分經濟領先指數表現疲弱，並預計聯儲局會在明年下半年開始減息。

看好日本和中國股票

至於股票市場，渣打認為全球整體上更加利好。鄭子豐認為日本股票非常吸引，因估值仍有上調空間。至於亞洲市場（除日本），他表示其盈利增長預期加快，並且股票大幅折讓，當中尤其看好中國股票。

另外，渣打也將美股看法由低上調至中性，偏好通訊、科技及健康護理行業