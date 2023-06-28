胡錫進投資10萬首兩日賺226元：炒股挺費時費神的

內地知名「媒體評論員」、《環球時報》前總編輯胡錫進，早於表示已經開戶準備投資股票，笑言不想成為「韭菜」，「我要力爭讓自己的炒股收益超過銀行存款的利率。我要是能通過炒股『掙來大錢』，那就太好了。」



胡錫進今日（28日）表示，下午兩點半左右新買了兩隻個股，上午增加了昨天買的一隻個股的數量，總投入達到7.5萬多元人民幣（人民幣、下同），「我的運氣也真不錯，今天收盤時的盈利達到了226.43元，比昨天增加了120多元。不過我提醒自己，好運氣可不是股市裡的常量，要隨時準備接受一時轉虧的打擊。」

他又表示，自己太忙，不可能仔細研究股市裡的各種知識和技術，現在基本就是遵循規律，「炒股挺費時費神的，一個人如果比較投入地炒股，似乎很容易影響班上的工作。」他希望自己能看得準一些，長期持有幾隻股票。

他指，「真希望中國有一些大的個股超級穩定，大家買了它們基本可以保障只賺不賠，年盈利雖然不高，但大多時候能夠跑贏銀行利率，風險雖有，但是不大，賠也是小賠。」

昨日賺104元

至於昨日（27日）晚上，他於微博稱，於股票帳戶存入10萬元後，投資了兩隻股票，一開盤就買入，然後又找了兩支基金，半個多小時後買入，一共花了4萬多元，「到中午一看，10萬元的倉變成了100064元，四隻股票和基金兩賺兩賠，但畢竟開門紅，我很開心。但是下午一開盤，64塊錢盈利迅速縮水成只剩4塊錢，心想完了，開門紅估計要變成『開門綠』了。」

不過授課後學生問整天的投資收益，再打開就有驚喜，「學員們都知道我買股票了，紛紛好奇地問我情況怎麼樣，我在台上當場打開手機，一看賬戶，哇塞，盈利又奇蹟般變成104.78元。我高興地告訴了大家，台下的上百學員送給我熱烈的掌聲。」

他表示，自己運氣不錯，「第一天就趕上了大盤飄紅，股市送給我的第一個表情是友好的微笑，無論我今後輸贏，我都會記住所看到的股市第一個面孔。」又表示，說「股市變幻莫測，沒錯，但好像也不是毫無可預測性。我這個時候進入，除了想對中國經濟增加一份切身感知，也是覺得股市都跌這麼多了，國家更多振興經濟的措施都說已經在路上了，所以我有此時進入大概率不會賠的『初生牛犢不怕虎』。」

他又指，自己不想「賠個底掉，呲牙咧嘴地感受做『韭菜』的痛」。」雖然開始時會交些學費，「但我買的都是從高點上跌了一半的個股和基金，我樸素地覺得：它們不該再跌一半吧。我為自己也為股民們祈禱：昨天我開戶時的A股股指就差不多是中國股市從今往後的最低點了。如果我就是看走眼了，那麼就讓我陪著大家一起賠吧。」

雖然他稱，想不到自己投資股市。會成為市場焦點，希望隨著越來越了解股市情況，希望能說出股民、散戶的共同心聲，「並且讓那些心聲更多被國家金融監管部門聽到。」