法巴稱當有明顯信號　港股將迎大反彈　大型科技股受惠分拆重組

港股年內表現弱勢，法巴香港首席投資策略師譚慧敏指出，目前外資及內地投資者信心均不足，期望值已到了很低水平。只要有明顯信號便會有大反彈，又預料下月舉行的政治局會議，或會有較大規模政策出台。



她指出目前內地家庭儲蓄水平未見回落，反映居民儲蓄未有流入消費和投資市場，才會令中央近月減存款利率，認為當局有必要推出措施，重振消費和企業信心。她預料7月底至8月初舉行的政治局會議，會有較大規模政策推出。

該行亞洲區股票諮詢部主管徐啟敏表示看好中港股市前景，預料為推動經濟可以實現5%增長目標，下半年內地有機會財政及貨幣政策，以帶動消費及投資。

他又指出目前中港科技股估值較美股及日股便宜，監管機構亦重新審批遊戲版號，加上大型科技股有重組分拆概念，預料會利好相關股份。該行亦預期消費類股份如新能源車行業，受惠政策補貼，投資價值亦再次提升。

料人民幣中期有望反彈至6.8

對於人民幣走勢偏弱，譚慧敏認為匯價短期內仍然受內地經濟復蘇放緩影響，但預期美匯指數回落將有利人民幣前景，中期將有望回升至6.8水平。

譚慧敏又預期聯儲局會在今年7月加息0.25厘後，便會停止加息，至明年3月開始減息，美元走勢亦會轉弱。

她表示看好歐洲﹑日本及英國股票，新興市場亦看高一線，因估值仍較美股合理。當中日股短線會有超買調整，在政策利好及盈利增長有催化劑下，具吸納誘因。