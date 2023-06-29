中銀香港料次季息差較首季企穩回升　不良貸款率或進一步上升

中銀香港（2388）股東周年大會上指出2023年全年派息率保持40%至60%之間，對於股息政策方面持穩中求進。此外料銀行業的淨息差表現普遍好轉，預料不良貸款率或會上升但會做好撥備措施。



料二季息差較一季企穩回升

中銀香港財務總監劉承鋼表示，在全球通脹壓力下，預計未來港元利率和美元利率，都會維持在較高位置一段時間。他指出在第一季部分歐美銀行出現風險事件，同時美國通脹壓力放緩，加息預期亦有所降溫。從而影響到港元同業拆息頗為反覆，同時銀行爭逐存款，提升成本，於是該行淨息差按季收窄15個基點至1.5厘。他指出第二季銀行業淨息差表現普遍好轉，並預計第二季净息差較第一季度企穩回升。

首季不良貸款率為0.5%

另外，在銀行資產質量方面，該行今年第一季不良貸款率為0.5%，按年減少0.03個百分點，低於同期市場認可機構的平均不良率為1.45%。而總貸款撥備比率為0.69%。該行預計整體不良率有可能進一步上升，但撥備水平充足，且密切關注客戶的經營情況，保證資產質量穩定。

樓市氣氛轉暖

至於香港樓市方面，副總裁陳文指出香港樓市的氣氛有所好轉。他指出，截至今年5月底本港住宅成交量是22,609宗，按年增加了12.2%；而該行累計新造按揭宗數的市佔率27.19%，維持市場領先地位。陳文預計下半年經濟會進一步復常，為住宅需求帶一定支持，但高息環境對賣家亦會帶來一定的限制。整體而言，本港樓市穩中有進，同時預計樓市交投和樓價將溫和增長。