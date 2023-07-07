釐清危疾保迷思！一文看清全新「單點式」危疾保4大好處

癌症、中風及心臟病一直是港人的「頭號殺手」^，不少人都會未雨綢繆為自己的保障打算。即使生活繁忙，購買市面上大範圍保障一系列疾病的「套餐式」危疾保險都很方便，但如果你希望親自揀選自己所需的保障範圍，AIA推出的市場首創「單點式」危疾保¹ 就最適合不過。AIA開創「自己組合 自在揀」的先河，大家可以因應自己財務狀況及切身需要作出保障選擇，保障貼身之餘，保費亦更貼心！下文立即為你解構「單點式」AIA「自在自選」危疾保4大突破及其好處！



好處一：按自己需要 自主配搭保障類別²

每個人在不同人生階段所需要的保障及財政考慮都不一樣，AIA「自在自選」危疾保的好處就在於可以按個人需要，「單點式」靈活選擇自己需要的保障，享有極大靈活性和自由度。除了需要選擇「人壽」、「癌症」兩項必選保障外，大家可以自主配搭「多重癌症」、「與心臟相關」、「與神經系統相關」和「其他疾病」自選保障。若客戶選擇「與心臟相關」、「與神經系統相關」和「其他疾病」自選保障，更會自動獲享「末期疾病及不能獨立生活」特享保障。

年輕人可能財政上暫時未可負擔得起所有保障類別，亦可從中挑選數項作基本保障。而已有危疾保障的，亦可以按需要加強現有危疾保障。其中，不少人結婚生子後才發現原有保險未能保障各種醫療及日常洗費， AIA「自在自選」危疾保就可以讓你只買所需²，按自己所關注的危疾，重點加強現有保障，為你的家庭完善危疾保障安全網。

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好處二：可自訂危疾保障類別保額 最高可達「人壽」保障原有保額的25倍

除了保障項目可以選擇，客戶更可自訂危疾保障類別保額，個別保障類別保額最高可達「人壽」保障原有保額的3倍。若整合所有保障保額，最高更可達「人壽」保障原有保額的25倍！

好處三：不怕Claim完保單立即終止？各危疾保障類別賠償獨立

不少人購買危疾保單可能依然覺得保障不足，其中一個原因是部分市面上的危疾產品，一旦已為任何一種受保嚴重疾病作出賠償，原有的危疾保障就會終止。若不幸再患上其他嚴重疾病或早期危疾，豈不是頓失預算？AIA「自在自選」危疾保的好處就在於，每個保障類別的索償不會影響到其他保障類別的保障。即使曾經就其中一個保障類別 (例如: 癌症) 獲得賠償，仍可就其他保障類別的受保疾病（例如: 心臟病）作出索償，減輕受保人的生活及經濟壓力。

好處四：多重癌症保障 額外多達5次賠償

根據調查數據，肝癌使用根治性切除手術後，5年復發率為61.5%*，其他癌症同樣亦有復發的機會。AIA「自在自選」危疾保就貼心安排客戶可以自選「多重癌症」保障，保障將為包括癌症持續、擴散、復發或新確診癌症提供額外5次的賠償³，而且每次賠償均為癌症保障類別原有保額的100%。

你都想按自己需要選擇「自己組合 自在揀」的保險產品？立即聯絡AIA財務策劃顧問，了解更多AIA「自在自選」危疾保的資訊！在推廣期內成功投保，更可享保費回贈優惠⁴！

¹ 截至2023年3月22日，與香港主要保險公司之危疾保險產品比較。

² 保障類別的配搭須符合產品要求，人壽與癌症保障為必選項目。

³ 索償須符合相關等候期的要求。

⁴ 保費回贈優惠受條款及細則約束。

AIA「自在自選」危疾保只可以基本計劃形式投保，在此文件中的產品資料並不包含保單的完整條款，有關產品特點、條款及細則、不保事項及主要產品風險之詳情，請參閱相關產品之產品簡介及保單契約。如欲在投保前參閱保險合約之樣本，客戶可向AIA索取。人壽保險保單屬長期的保險合約。如於早年退保，客戶所收取的金額可能大幅少於已繳的保費。於投保保險產品之前，客戶須完成財務需要分析。

^衞生署 衞生防護中心《二零二一年按主要死因、性別及年齡組別劃分的死亡數目》

*香港浸會大學中醫藥學院：中醫治療中晚期肝癌有優勢，2016年2月，http://www.hkbucm.com/?case_studies_cpt=中醫治療中晚期肝癌有優勢&lang=hk



（資料及相片由客戶提供）