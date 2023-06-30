周杰倫概念股｜巨星傳奇捲土重來　降價再招股　入場費縮至2146元

「周杰倫概念股」巨星傳奇(6683)重新招股，招股期由今日﹙6月30日﹚起至下周三(7月5日)。股份預期將於7月13日掛牌，獨家保薦人為民銀資本。

每股發售價降至4.25元，發行1.27億股，其中香港公開發售佔一成，國際發售佔九成。

每手維持500股，入場費由原來的每手入場費3,181.77元降至2,146.43元。最新集資額5.38億元。

集資所得款項淨額，23.8%用於多元化產品組合；30.6%用於透過MCN增加品牌曝光率及產品銷售；27.8%用於創建獨有的明星IP及相關IP內容；12.3%用於提升IT基礎設施及增加對IT開發的投資；5.5%作營運資本。

早前因市況延上市

巨星傳奇原擬每股5.5至6.3元招股，發行約1.27億股，集資最多約7.98億元，原預計6月13日上市，但表示「因綜合當前的市場環境以及各項因素」，延遲上市。

巨星傳奇去年全年盈利為6,038.9萬元（人民幣，下同），按年增長38.4%；收入3.44億元，按年下跌5.8%。其中，收入主要來自新零售業務和IP創造及營運業務，分別佔比六成及一成。