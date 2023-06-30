本港5月外匯基金總資產減少905億元　銀行人民幣存款增7.1%

金管局數據顯示，截至2023年5月31日，外匯基金總資產為39,424億元，較4月底減少905億元，其中外幣資產減少766億元，港元資產減少139億元。

金管局表示，外幣資產減少，主要是因為投資按市價重估及財政儲備提取存款。港元資產減少，主要是因為香港股票按市價重估。

貨幣發行局帳目顯示， 5月底的貨幣基礎為18,670億元，較4月底減少125億元，減幅為0.7%。貨幣基礎減少，主要是由於負債證明書總額有所下降。

5月底的支持資產總額減少665億港元至20,457億港元，減幅為3.1%。支持資產減少，主要是由於按照外匯基金諮詢委員會批准的安排，從支持組合轉撥資產至投資組合，以及贖回負債證明書。支持比率由4月底的112.38%，下降至5月底的109.57%。

5月銀行貸款及墊款跌0.6%

另外，金管局公佈5月貨幣統計數據，認可機構的存款總額在5月下降0.9%，其中港元存款及外幣存款分別下降0.7%及1.1%，主要反映企業資金流動。由年初截至5月底計，存款總額下降0.3%，港元存款則上升1.5%。

香港人民幣存款在5月上升7.1%，於5月為8,917億元人民幣，主要反映企業資金流動。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於5月為9,773億元人民幣，而4月為7,253億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。

5月貸款與墊款總額下跌0.6%，由年初截至5月底計下跌0.5%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）及香港境外使用的貸款在5月分別下跌0.2%及1.8%。由於港元存款的跌幅較港元貸款的跌幅大，港元貸存比率由4月底的88.7%，上升至5月底的89.1%。

5月港元貨幣供應量M2及M3均下跌0.7%，與去年同期比較均上升1.0%。5月經季節因素調整的港元貨幣供應量M1下跌1.9%，與去年同期比較下跌19.9%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於5月份均下跌0.9%，與去年同期比較，M2及M3均上升1.5%。