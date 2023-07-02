靠牛市信念支撐　蘋果公司市值登頂破3萬億美元｜伽羅華

在上半年最後一個交易日，蘋果公司市值首度突破3萬億美元，收報193.97美元，這隻牛股股價已經連續四個交易日破新高，為下半年牛市盛宴拉開序幕。若問為何蘋果公司這般牛，投資者可能也給不出理性原因，可能是在美聯儲不斷威嚇加息下，締造這個牛逼壯舉有助投資者向央行示威。



以往從未有一家公司市值達到3萬億美元以上，蘋果市值登頂，讓投資者懷著既興奮又緊張的心情，興奮是因為能夠成功在上半年推高蘋果股價登頂，緊張的是投資者憑著一股信念入市，公司基本因素卻不見得有太大改變，由於蘋果後市主導美股走向，究竟資金繼續迎難而上，還是一哄而散？這是很多人想知答案的問題。



（圖片來源：YouTube@AppleTrack）

受美國暫緩加息及人工智慧的樂觀憧憬，蘋果股價今年上半年累升五成，期內升幅雖不及Nvidia的兩倍及Tesla的1.4倍，但跑贏微軟及谷歌母企的Alphabet，作為全球最大市值的科企，蘋果於5月公布的季度業績營收與盈利均錄得按年跌幅，只是表現沒分析員預期般遜色。

雖然全球需求不足、經濟不確定性增加，但擁有558.7億美元現金的蘋果足可通過回購提升股價表現，目前蘋果預期市盈率已近30倍，為去年1月以來高位，而市場對蘋果新產品的銷售反應尚待檢驗，蘋果以至納指這一輪瘋漲能否持續令人有點擔心。

蘋果市盈率30倍 今年累升5成

過去一周，美聯儲主席鮑威爾多次在公開場合預警通脹風險仍在，重申今年仍可能上調一至兩次利率，其實鮑威爾已言明，未來息口政策要看通脹等經濟數據，為何他仍堅持美息未加完，有「新美聯儲通訊社」之稱的華爾街日報記者Nick Timiraos好似問過，既然主席肯定今年美息一定再加，連FOMC委員拋出的利率點陣圖亦反映這點，倒不如6月與7月繼續加息，不用等到下半年，當然沒有知道原因。

上半年納指和標指分別累升近32%和16%，納指與標指分別向萬四關及4,500進發，收報13,787及4,450，其中納指創40年來表現最好的上半年，道指也升4%，突破三萬四，收報34,407。

美股三大指數收升，除了投資者對美聯儲官員的鷹派言論開始感到麻木外，美國5月份個人消費開支（PCE）物價指數有放緩跡象，亦是利好大市因素，但有趣的是，利率期貨交易員押注7月26日加息25點子的機率仍高達86.8%，押注美聯儲按兵不動的僅13.2%，這意味投資者心態是：你有你猛唱加息，我有我專心炒股。

根據美國商務部數據顯示，5月PCE物價指數按月升幅放緩至0.1%，按年升幅亦放緩至3.8%。扣除食品及能源價格後，核心PCE指數按月升0.3%，符合市場預期，按年升4.6%。值得一提的是，核心PCE指標是美聯儲最青睞的通脹指標，能更準確、更全面反映通脹情況。

美消費者料通脹一年後降至3.3%

與美聯儲擔心通脹風險有所不同，6月份消費者1年通脹展望終值降至3.3%，較5月份下跌0.9個百分點；5年通脹展望終值跌至3%，較5月下跌0.1個百分點，而且美國密歇根大學6月消費者情緒指數終值升至64.4，高於市場預期，反映消費者對通脹沒美聯儲那般擔憂，當然作為監管機構，聯儲局預警通脹風險也是無可厚非。

不過，美聯儲這邊廂不斷威嚇要再加息，不想向美股火上加油，但鷹派言論壓不住這頭瘋牛，但中美貨幣政策背馳，這對人民幣匯價造成頗大壓力，今年上半年人幣已貶值5%，是全球表現最差的主要貨幣之一，周五離岸價跌穿1美元兌7.25，為8個月低位，而且人民銀行對這一輪人幣瘋貶顯然感到憂慮，要求國有銀行拋售手上美元頭寸支撐人幣匯價，但效果一般。

人民銀行早於5月中旬已表態堅決遏制匯率大幅波動，並且研究加強監管美元存款，最近多家國有銀行紛紛下調一年期美元存款利率上限，由之前5.3%厘降至4.3厘，希望收窄中國境內中美存款利率的差距，削弱市場拋售人幣的意願，但觀乎1年期美債收益率高企於5.431厘，美息也達到5.25厘，存於中國的美元存款更大可能乾脆回流美國食息差。

俄羅斯外長拉夫羅夫（後排右一）2023年6月22日與俄羅斯總統普京（後排左一）及卡塔爾外長穆罕默德（Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani）在莫斯科會面。 （Reuters）

中俄瀕決裂 急掟人幣救盧布

對在岸人幣而言，人民銀行可以通過中間價區間設定及限制人幣交易等方式，拖慢人幣貶值的速度。然而，這輪人幣貶值受到更為市場化的離岸人幣所帶動，而影響離岸人幣走向的重要因素是中俄關係瀕臨決裂，導致俄羅斯急於拋售手上人幣以支持疲軟的盧布。

由於歐美制裁俄國，過去一兩年中俄貿易激增，去年俄對華累積2,514億元人民幣貿易順差，今年頭5個月順差再多537億元人民幣，如果人民銀行躺平的話，單計俄羅斯入侵烏克蘭後所累積的三千多億人幣（約420億美元）拿到香港離岸人幣市場兌換，已足以讓人幣跌穿8算，還未計巴西及阿根廷需要拋售手上數百億元人民幣。

那麼國家外匯局有沒有能力接貨？看看外匯局數據，去年中國經常帳戶順差為4,019億美元。其中，貨物貿易順差6,686億美元，服務貿易逆差923億美元，表面上支持人幣是游刃有餘，但中國外儲去年全年萎縮千多億美元，由2021年底的3.25萬億美元至去年3.13萬億美元，至今年4月外儲才稍稍回穩至前年的3.2萬億美元。事實上，經常帳戶順差未能反映於外儲變化的現象已非始自今日，所以外界一直質疑外儲會否有「水份」，若然人民銀行沒能救人幣，又或者國務院沒能祭出救市措施，那麼人幣暴跌反而成為美股轉勢的關鍵。

【財經專欄】大盤漫談．伽羅華

資深財經傳媒人，多年來見證金融市場蛻變，在即食資訊年代，堅持深入調研和理性分析，現以自由人身份從事商業諮詢工作。

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