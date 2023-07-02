夜蒲實錄二︰港版《華爾街狼人》 豈止醉過才是兄弟｜刁佬

講得夜蒲，肯定糜爛。《華爾街狼人》中的橋段，誇張過刁佬常掛在口邊中環三項鐵人活動：食煙、飲酒、講粗口。食煙、飲酒、講粗口，於《華爾街狼人》中都顯得太BB，莫非中環啲兄弟純情過美國華爾街？

非耶、非耶。刁佬作為刁界一股清泉，七點鐘就返屋企，以下的故事都係聽聞。曾經有一位炒鬼邀請各路英雄，包括律師、會計師、投行、證券行等各方代表一齊去夜總會，由於刁佬有行業操守，為免同炒鬼癡太埋，開心得滯唔小心洩露秘密，於是無去，只叫咗兄弟做代表。話說嗰晚大家High哂，可能係月圓之夜，在月黑風高的晚上，有人帶咗十幾條女入嚟，然後全部化身狼人。

刁佬的會計師朋友第二日打嚟：「你無去呀，個個都癲哂。阿邊個帶球直入禁區四次，入龍三次。阿邊個粒聲唔出唞大氣，忽然見到條女踎低，原來『幫緊佢、幫緊佢』。」刁佬咁純情，聽到自然面紅耳赤好怕羞地問：「哇佢咁細粒，睇唔出咁鹹濕，咁兄弟你戰績如何？」會計師朋友當然唔肯講，之後刁佬去嗰間夜總會時打探，老闆媽聲四起，因為有人隨地吐痰，搞到嗰晚收咗五千蚊清潔費，話哂深層清潔都好應該喎。自始之後，刁佬就冇再去過嗰一間房，總係覺得有浸味。

美國華爾街：A Wall Street sign is pictured outside the New York Stock Exchange in New York, October 28, 2013. REUTERS/Carlo Allegri//File Photo

「醉過就是兄弟」，上述各路英雄不單止醉過，更超越兄弟，自此關係更緊密，互有把柄在手，合作自然無間，呢一班無名英雄，到今時今日仍然屹立於市場中。可惜當年手機仍然未開始流行有相機功能，如果唔係，相信呢班兄弟唔單止葬身火海，更會成為時代巨人。

《華爾街狼人》經常出現掟錢及攜帶大量現金的鏡頭，祖國超英趕美，跨過信用卡時代，直接使用We Chat Pay付款。《華爾街狼人》掟錢一幕於祖國實在太落伍。最近市場人士報告，內地的富豪雲集於杭州，凡係有錢人聚集的地方，一切都貴，一小時嘅夜場顧問談話費已達5,000元人民幣，收得勁過唔少香港律師。

5,000元人民幣一個鐘，莫非國色天香？非耶、非耶，大部份都係網紅樣，而且有機會撞樣，大家可能好奇怪咁都值5,000蚊？個客請得你去夜總會，點樣先會令你覺得自己係上賓？咪就係洗得錢多囉。之後同啲兄弟賽後檢討仲可以同人講，5,000蚊一個鐘坐枱好唔抵，係咪可以低調地曬命，仲幾有話題性。刁佬喺度同大家講，真係冇去過，全部都係聽人講，如有雷同實屬巧合！

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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