夜蒲實錄二︰港版《華爾街狼人》 豈止醉過才是兄弟｜刁佬

講得夜蒲,肯定糜爛。《華爾街狼人》中的橋段,誇張過刁佬常掛在口邊中環三項鐵人活動:食煙、飲酒、講粗口。食煙、飲酒、講粗口,於《華爾街狼人》中都顯得太BB,莫非中環啲兄弟純情過美國華爾街?

非耶、非耶。刁佬作為刁界一股清泉,七點鐘就返屋企,以下的故事都係聽聞。曾經有一位炒鬼邀請各路英雄,包括律師、會計師、投行、證券行等各方代表一齊去夜總會,由於刁佬有行業操守,為免同炒鬼癡太埋,開心得滯唔小心洩露秘密,於是無去,只叫咗兄弟做代表。話說嗰晚大家High哂,可能係月圓之夜,在月黑風高的晚上,有人帶咗十幾條女入嚟,然後全部化身狼人。

刁佬的會計師朋友第二日打嚟:「你無去呀,個個都癲哂。阿邊個帶球直入禁區四次,入龍三次。阿邊個粒聲唔出唞大氣,忽然見到條女踎低,原來『幫緊佢、幫緊佢』。」刁佬咁純情,聽到自然面紅耳赤好怕羞地問:「哇佢咁細粒,睇唔出咁鹹濕,咁兄弟你戰績如何?」會計師朋友當然唔肯講,之後刁佬去嗰間夜總會時打探,老闆媽聲四起,因為有人隨地吐痰,搞到嗰晚收咗五千蚊清潔費,話哂深層清潔都好應該喎。自始之後,刁佬就冇再去過嗰一間房,總係覺得有浸味。

