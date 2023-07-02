被剔出恒指後太古「跑贏」　領展弱勢證舵手作風之重要性｜鄭昆侖

過去一週，恒生指數在19000點左右徘徊。儘管坊間有人仍在談「中特估」概念、港交所在推廣「港幣-人民幣雙櫃檯」股份，但是大市成交似乎沒有跟隨。不足1千億港元的單日大市成交金額情況仍是很普遍。在6月30日，大市成交金額為811億港元、恒指收報18,916點。

相對而言，個別股份的「刺激度」比較上吸引眼球。在6月23日至6月30日的過去一週，六福（0590）由23.75港元大跌至20.05港元（跌15.6%)。在2020年12月遭剔出恒生指數的太古A（0019），上週成為港股市場內其中一個焦點。在公佈將美國可口可樂入樽（Coca Cola Bottling)業務售予母企「英國太古集團公司（John Swire & Sons Ltd.）」並且宣派8.1港元的特別息，太古A上週從52.35港元上升至60.05港元（累計上升14.7%）。

六福公佈了23財年（截至2023年3月底）的業績，全年純利倒退7.7%。（資料圖片）

六福（0590）的業績為何那麼的「驚嚇」?

上週珠寶金飾零售商六福公佈了23財年（截至2023年3月底）的業績,全年純利倒退7.7%。期內收入長2.0%，其中大部份的收入貢獻發生在23財年第4季（23年1至3月）。

長話短說，儘管六福早在今年4月份已指出財年第4季港澳地區收入呈現大幅增長（與內地通關復常有關），但是23財年中國內地盈利弱於預期令投資者失望。再者，23財年的收入數字並沒有包括5月份的因素。內地年青人失業率水平高企影響了消費力、美元仍堅挺（金價沒有進一步向上）也影響到5月中之後的黃金銷情。同業周大福（1929）上週也累跌4.2%（收報14.08港元）。

2020年12月離開恒指後，太古A (0019)跑贏領展（0823）

就正如本欄早在2021年5月《恒指公司揀股「捉蟲」或是散戶一條財路》一文中指出，遭剔出恒生指數對於太古A來說根本就是一種「祝福」。

儘管本地商業地產市場以及國泰（0293）的營運情況並不是處於「順境」，但是太古A自從2020年12月7日起的股價從44.85港元升至60.05港元。計入期內的股息收入，期內太古A為股東帶來了48.6%的正回報。

同期投資追踪恒生指數的盈富基金（2800）,累計負回報是22.4%。換句話說，太古A跑贏恒生指數ETF足足有71.0%那麼多！

正所謂沒有比較就自然沒有傷害，即使計入了供股因素以及期內派息（單位現金分派），同業領展（0823）（現價43.35港元）在同一時期內為單位持有人帶來累計負回報35.7%。領展的現價甚至是低於今年的供股價（44.2港元）。

太古A在2022年8月份啟動股份回購計劃、近日又宣派特別息，確實有為股東著想，因此跑贏領展亦是有道理。

近幾年領展大力投資內地房地產項目的做法，確實可圈可點。（資料圖片 / 羅君豪攝 ）

反過來說，領展（0823）近年有可能過度擴張、今年又透過供股向股東伸手要錢。有中國內地傳媒近日報道，領展有意出售其在內地的7個物業項目，包括6個零售物業項目以及1個辦公樓物業項目，但是領展隨即回應指傳聞沒有根據。

只不過，近幾年領展大力投資內地房地產項目的做法，確實可圈可點。一方面，內地的消費模式早就從「地舖商場」轉向「線上平台」。另一方面，2021年年中以來內地房地產市道已呈現結構性疲弱（中國恒大的爆煲事件起計）。

在2018年11月份領展CEO王國龍當時指出，內地收租物業回報率較香港高，公司也一直物色在內地北上廣深四大城市的商場，及寫字樓項目。王氏當時也指出，領展決定提升在內地的投資比重，由資產值的12.5%，提升至20%。

所以呢，管理層是否真正懂得如何為股東增值，而且避開在週期高位過度投資，確實很重要呀。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。