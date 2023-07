世紀末的第四轉折　神作30年前預測疫情和俄國戰爭｜林子傑

最近,一位前輩推薦筆者一本舊書,說看明白此書,可解釋當前的政治環境和末來世界的發展方向。 作者William Strauss 和 Neil Howe在他們的這本 《Fourth Turning/ 第四轉折》書中解釋說:人類文明發展的特點是通過四個“轉折”循環而前進。整個四階段循環每 80-100 年重複一次,每個轉折期持續約 20 年,類似一年有四個季節。識別這些轉折的特性可以幫助我們了解過去並預測未來。

厲害的是作者在1997 Fourth Turning 出版時,已經預測了當前第四轉折(2008-2028)期間有可能發生的以下事件:

1. 一種新的、具有高度傳染性的病毒傳播,引致大量死亡,並導致政府實施隔離。 國民警衛隊被部署來隔離受疫情影響最嚴重的地區,總統被迫宣布戒嚴。

2. 俄羅斯及其周邊地區的衝突導致內戰和美國外交官被俘。

3. 聲稱擁有核武器的外國組織發動恐怖襲擊並向美國宣戰而導致人心惶惶。市民在此時懷疑,美國總統捏造了這一事件,而導致美國的大規模罷工和資金外流。

第一轉折:A High (高點)

作者認為,在上一段時期的巨大動盪結束後,新的社會秩序會被建立。 政府強大而積極,公共服務不斷擴大。對於當前的循環,這一轉折始於第二次世界大戰的結束。

在這階段個人主義的價值觀已經過時,取而代之的是更集體的價值觀。 收入不平等和失業率下降,生產率提高。階級不平等也有所下降,但性別差距在此階段卻在擴大。 孩子們被賦予了更大的自主權。

當前的循環(1946-1964) 事件: 搖滾時代 (Age of Rock and Roll)、美國太空計劃的開始。

第二轉折:An Awakening (覺醒)

當人們脫離第一個轉折點強加的社會秩序時,就會進入覺醒階段。人們開始降低他們對和平的渴望,並質疑高點時期建立的機構和規定。

人們漸漸拒絕集體價值觀,而走向支持個人權利。 政府在此階段積弱,自由市場取代公共服務。暴力和犯罪開始增加,收入不平等和階級分化也漸變明顯。性別劃分變得不那麼嚴格,養育孩子變得更加寬鬆。

當前的循環(1964-1984)事件: 披頭士樂隊 (Beatles)風靡全世界、星球大戰電影改變荷里活、蘋果發明第一台Mac電腦。

第三轉折:An Unraveling (解開)

當社會開始接受覺醒期間建立的新秩序時,對政府和機構的信任持續下降,人們對自己的信仰變得更加熱情和極端。 社會在道德上變得分裂,統一民眾的行動變得更加困難。

人們在此階段開始對任何不符合他們價值觀的事物持懷疑態度。 個人主義達到頂峰,自由市場更加受到青睞。 暴力、犯罪和收入不平等達到頂峰。 性別劃分進一步放鬆,社會對兒童的保護開始轉強。

當前的循環(1984-2008) 事件: 柏林圍牆倒塌、911恐怖襲擊。

第四轉折:A Crisis (危機)

當催化劑事件引發社會重大改革時,危機就會發生。人們的焦慮和悲觀的情緒促使人們做出反應,從而引發社會劇變。

在此階段,人們對政府處理危機的能力開始失去信心。作為回應,人們開始團結起來,建立一個新的社會秩序,來解決國家的問題。

隨著社會的轉型,暴力、犯罪和收入不平等會減少。 性別分歧在這階段開始逆轉。 對兒童的保護進一步加強,達到最高水平。

當危機達到頂峰時,革命、內戰和對外戰爭的風險增加。國家為了在戰爭中取得勝利,而增加使用高致命性或破壞性武器。

在這階段的末期,社會將發生面目全非的轉變,戰爭的結束也會引發新的社會秩序。

當前週期(2008-2028 ) 事件: 全球金融危機、COVID-19、俄烏戰爭。

如何在第四轉折中做好準備?

第四轉折是解決問題的時候。

作者在書的尾段說道:他認為並不是人們想要進入第四轉折的危機期,而經歷 Fourth Turning 對人們來說是必要的。在過去的歷史周期,每一次第四轉折的出現,都成功以一種在過去沒有出現過的方式來解決世界當前正遇到的問題。

如果讀者有興趣了解更多關於Fourth Turning的信息,可以參考以下的視頻。

https://www.youtube.com/watch?v=xeVyfiP0cLk

Van Neistat - We Are In A "FOURTH TURNING," What Does That Mean?

【財經專欄】馬山歸來不看岳.林子傑

作者介紹:馬山資本董事總經理,資深投資人,半個媒體人。香港浸會大學校董會成員,香港證券及投資學會(HKSI)董事會成員, 香港社會創投基金(SVHK)非執行董事,上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師(CFA)及註冊會計師。

