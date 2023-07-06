高盛日前降多間內銀評級及目標價　該行強調非唱空及渲染負面情緒

高盛日前發表報告將多隻內銀股評級降至「沽售」，以及削減目標價。該行最新否認「唱空」內銀股及渲染悲觀情緒，重申隨著地方債務規模增加，銀行淨利息收入有一定壓力。由於地方債務在債券部份有稅收及資本節省，可以有效幫助銀行減少利息收入下降帶來的影響。因此地方債務中債券佔比也是影響銀行經營的重要因素。



高盛日前發表題為《測試「不可能的三位一體」》報告，對內地地方債提出9大問題，而涉及評級的有12家銀行，覆蓋範圍僅為當前A股42家上市銀行中三成，集中在國有大行和部份股份制銀行。

對於覆蓋的12間內銀，高盛予其中5間「沽售」評級，包括工行（1398）﹑農行（1288）﹑交行（3328）等。建行（0939）﹑郵儲行（1658）﹑平安銀行（深圳﹕000001）及寧波銀行。餘下3家內銀獲「中性」評級。

中金研報料內銀具修復估值空間

不過中資行對高盛的觀點不太認同。中金研報最新報告指出，銀行估值長期見底回升，考慮到股本回報率（ROE）及息差長期處於底範圍，惟認為銀行估值亦應企穩回升，預料銀行市賬率（PB）可有望回復至2020至2021年平均值，即介乎0.7至0.8倍水平，較當前的0.5倍有30至50%修復空間。考慮到H股較A股折讓30%，預料H股修復空間或更大。

中金指出利好內銀的催化劑包括宏觀經濟復蘇﹑進一步全面降低存款成本﹑鼓勵市場資金對銀行投資的政策措施﹑財政政策穩增長，以及更加充份的信息披露等。