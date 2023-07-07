螞蟻傳被罰80億元人民幣　內地最快今日公布　刺激阿里股價飆半成

《路透》引述知情人士報道，內地最快在今日（周五）宣布對阿里（9988）旗下螞蟻罰款80億元人民幣（約11億美元），結束近3年以來對該金融科技公司的監管整改。



受到消息刺激，阿里股價升幅在午後擴大，曾高見86.7元，最新報85.5元，升4.9%。

報道引述消息人士指出人民銀行預料會在數日內，公布對螞蟻的處罰，並為內地針對互聯網公司的處罰中，其中一宗較重的處分。不過經處罰過後，或有助螞蟻獲得金融控股牌照，並有可能讓螞蟻重啟上市計劃。

報道又指出從整個科技行業層面，對螞蟻的罰款或會反映出內地對私人企業的打壓已近尾聲。

報道指出螞蟻及人行均未有回應查詢。

傳已向螞蟻發金融控股牌照

螞蟻原訂於2020年11月上旬在上海及香港兩地掛牌，可是在上市前夕被叫停。從2021年4月螞蟻進行業務重組，包括致力爭取成為金融控股公司，其監管及資本要求與銀行相若。

報道又指出隨著潘功勝獲委任為人行黨委書記，預料針對螞蟻的罰款將會在短期內公布。報道引述消息指出，潘功勝是其中1個促督螞蟻進行整改的監管官員，並且曾出現有關螞蟻整改及處罰的會議數次。

報道又指出國家金融監督管理總局已向螞蟻發出牌照，但該金管監管機構並無回應查詢。