新世界Share for Good夥Adobe及星展　向200初中生送電腦

新世界發展旗下全港首個大型捐贈配對平台「Share for Good愛互送」宣布，今年暑假將聯乘國際著名數碼科技企業Adobe及星展香港，推出AI新世代創意計劃（Next-Gen AI-Imagenation Initiative），分別提供創意生成式 AI 引擎Adobe Firefly使用教學，以及星展香港捐出的手提電腦，組成創意生成式 AI教材套裝，惠及東華三院旗下五間學校共約200名基層初中生，提升同學數碼技能。

Share for Good自去年第五波疫情期間成立以來，一直因應社會不同需要，以創新意念連繫有心人士和商業機構，透過捐出物資及創新服務，配對相應的非牟利機構，向有需要人士提供最適切捐助。

是次AI新世代創意計劃由Share for Good牽頭，將Adobe最新創意生成式 AI 引擎Adobe Firefly和一站式創意應用程式Adobe Express的教學，配以星展香港捐贈的200部翻新手提電腦，組合為一套創意生成式 AI教材，由Adobe自6月底至8月初提供免費課程，惠及學校包括東華三院張明添中學、東華三院李潤田紀念中學、東華三院呂潤財紀念中學、東華三院吳祥川紀念中學及東華三院邱子田紀念中學，一共約200名初中生。