星洲主權基金淡馬錫　全年股東回報率為負5.07%　2016年以來最差

新加坡主權基金淡馬錫控股（Temasek）發表年度報告 2023，指截至今年3月31日的財政年度，淡馬錫投資組合淨值為 3,820億新元，保持淨現金狀況。投資組合淨值是十年前投資組合價值的 1.8 倍。

報告指出，按新元計算的 1 年期股東總回報率為-5.07%，為2016年以來最差。而在這一財年中，淡馬錫的投資額為 310 億新元，脫售額為 270 億新元，淨投資額為40億新元。

報告又稱，過去十年，淡馬錫投資組合繼續紮根於亞洲(63%)。按投資組合敞口劃分，新加坡(28%)、中國(22%)和美洲(21%)繼續是佔比最高的三個市場。「我們在發達經濟體的投資組合敞口從 2013 年的 58%增至 64%，包括新加坡、北美、歐洲、澳大利亞和紐西蘭。」

報告補充，儘管全球市場下行、宏觀環境充滿挑戰，但新加坡投資組合公司表現保持韌性。然而，在利率較高的環境中，企業估值普遍下調。在過去兩年中，淡馬錫的全球直接投資也經歷了估值從高位下降而導致收益收窄，在科技、醫療和支付領域尤為如此。總體而言，淡馬錫投資組合已從冠病疫情期間的低谷復蘇，3年期股東總回報率為 8%。自 1974 年成立以來的股東總回報率保持在 14%的強勁水準，20 年期和 10 年期的股東總回報率分別為 9%和 6%。

淡馬錫控股董事長林文興說︰「我們處在一個不穩定、不確定、紛繁而模糊的世界裡。2022 年是過去十年來市場面臨最艱巨挑戰的一年。在宏觀政策緊縮、經濟增長放緩和地緣政治環境極化的背景下，世界瞬息萬變。 」