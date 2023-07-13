長和收購O2被拒　歐洲法院宣布發還普通法院重審

長和（0001）旗下的3英國於2015年宣布收購同業O2，可是在歐盟監管機構反對下，最終交易告吹。歐洲盟法院最新作出判決，以個案發還至下級法院。



歐洲法院指出普通法院須就歐盟委員會當年否決3英收購O2的判決合法性，再度進行審理。

當時仍未完成與長實合併的和黃，於2015年3月宣布3英國向Telefonica收購其英國業務O2，收購作價92.5億英鎊。當時指出完收購O2後，3英國在當地客戶總數增至逾3,300萬，成為當地最大流動電訊營運商。

時任和黃董事總經理的霍建寧指出，3英國與O2合併可創造一家規模與實力無與倫比的公司，在市場上具備更佳條件與其他營運商競爭，並在競爭激烈的市場環境中為英國顧客提供更優越與創新服務。

雖然長和2016年曾表明，3英國與O2會在未來5年投資50億英鎊，且不會加價，最終交易仍遭到歐盟否決。其後長和發出通告，指歐盟委員會否決否決兩間公司的合併方案。長和稱會研究委員會的定案，及考慮所有可行之方案，並就可行方案提出上訴。時任長和副主席李澤鉅回應，塞翁失馬，事件有風險的，會再看英國脫歐公投的結果，之後有再研究。他補充，是次收購不成，沒有分手費（即終止協議費）。

長和收市報47.45元，升1.4%。