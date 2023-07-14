迪士尼好萊塢酒店重開　首周預訂率達98%　曾憲思︰復甦勢頭強勁

迪士尼好萊塢酒店 （Disney's Hollywood Hotel）今日（14日）以全新面貌再度開幕，迪士尼酒店營運策劃及項目高級經理曾憲思表示，開幕首周預訂率達到98%。

是次主要翻新酒店大堂及餐廳，以迪士尼電影與動畫元素為主題，踏入酒店大堂 ，賓客旋即穿越不同時期、類型的迪士尼經典作品、角色及收藏品，更有全新餐廳「藝彩廚」、酒廊「留映廳」，以及「影星禮品店」。

曾憲思表示，好萊塢酒店開幕首周（7月14日至21日）預定率達到98%，整個7月達到95%預定率，酒店餐廳開幕首三日訂座率亦達到100%，主要是家庭客、內地旅客。

她又指，好萊塢酒店會繼續翻新房間，每期翻新200間房間，預計裝修合共600間房間，需要18個月的時間。

整體入住率逾九成 計劃增聘500人

至於另外兩間酒店，曾憲思指出，整體超過九成入住率，房價接近市場水平，亦會依據市場需要，陸續翻新，展望未來，保持樂觀態度，形容通關後，復甦勢頭強勁。

人手方面，曾憲思稱，今年首季迪士尼樂園已招聘600 人，第二季酒店方面招聘了400人 ，本月26日至27日，會舉行招聘會，為未來的萬聖節，以及即將推出的魔雪奇緣世界做準備，目標增聘500人，全職為主。