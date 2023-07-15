香港會計師公會賀金禧　舉辦論壇藉線上線下匯聚700名政商界翹楚

香港會計師公會為慶祝成立五十周年，今天（15日）舉辦 CPA 論壇，雲集近三十名來自海外、中國內地和本港的政商領袖及會計界精英擔任演講嘉賓，CPA 論壇吸引超過 700 名參加者分別透過線上及線下出席，成就商界矚目盛事。



CPA 論壇以《創發展康莊路：助力企業建未來》為主題，旨在匯聚各界精英智慧，促進跨專業創新及協作，助力企業發展，共建更好未來。出席論壇的講者及與會者就多個熱門議題進行演講及交流見解，展現會計界及商界貢獻香港發展成為國際金融中心的豐碩成果。CPA 論壇獲香港特別行政區政府財政司司長陳茂波、中國財政部會計司司長舒惠好及國際會計師聯合會主席（IFAC）Asmâa Resmouki 擔任主禮嘉賓並致開幕詞，聯同香港會計師公會會長方蘊萱，一同為此盛事揭開序幕。

陳茂波在致辭中闡述了香港的獨特優勢和未來發展機遇，特別是推進香港作為國際金融中心和國際創科中心發展的理念和方向。他提到香港要着力建設綠色科技和綠色金融中心，以及擁抱第三代互聯網（Web3.0）發展。他表示，公會一直為會員提供各種培訓和持續進修的服務，相信公會會繼續協助會計專業把握未來經濟發展帶來的機遇。

CPA 論壇設有兩場主題演講環節，香港證券及期貨事務監察委員會行政總裁梁鳳儀擔任首場主題討論的嘉賓。梁鳳儀以《可持續金融的未來及對商界的啟示》為主題，透過與公會會長方蘊萱的對談，向與會者分享國際可持續准則理事會（ISSB）近期頒布的國際財務報告可持續披露準則對香港的重要性。

另一場主題演講則邀得 WeLab Bank 董事局主席陳家強教授就《合作的力量：構建協作機遇及成功》發表演講，分享如何透過協作，促進企業邁向成功。他指出，跨界別協作能為企業帶來創新想法並造就嶄新機遇，長遠而言有助推動企業發展。