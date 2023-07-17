瑞銀指澳博上葡京收益潛力被低估　料項目明年EBITDA達4.83億美元

澳博控股（0880）旗下路氹的上葡京，由於位置較偏，引起投資者關注該項目的表現提升進度。該行最新報告指出，市場低估上葡京收益潛力，並料澳博在未來6至18個月，隨著上葡京表現提升﹑在路氹有較佳的商業組合，及資產負債表實現去槓桿，會實現價值釋放。



瑞銀指出市場共識料上葡京到2024年的每房日均生產的EBITDA（除息稅﹑折舊及攤銷前盈利）只有340美元，較金沙（1928）旗下金沙城中心在2019年水平還要低，但是該行認為上葡京的經營表現被市場低估。

當上葡京表現提升，瑞銀料有助澳博在2024年將淨負債相對EBITDA比降至3倍以下水平，亦預料明年EBITDA會較市場預期水平高出35%。該行又預期上葡京擁有1,900間酒店房月，於2024年日均每房生產的EBITDA約630美元，較市場共識的340美元為高，屆時上葡京於澳門中場佔有率可能5%。按同業物業生產力分析及賭收預期，料上葡京明年可實現的EBITDA為4.83億美元。

該行又預期隨著上葡京提供正數EBITDA，有望至2024年時澳博的淨負債水平由30億美元降至21億美元，淨負債對EBITDA降至2.6倍水平。該行重申予澳博「買人」評級，目標價為6.5元。

滙豐料銀河4期或提早營業

另一方面滙豐發表報告，指出銀娛（0027）旗下酒店﹑包括於今年7月1日開業的銀河萊佛士酒店的房間，直至8月均爆滿。同時澳門銀河第4期已平頂，或會較原來預期的2027年開業時間提早1至2年，又認為銀娛正積極檢討派息政策。

滙豐預料銀河需為澳門銀河第4期投入200億元資本開支，並知悉項目會有6個酒店品牌，合共提供1,600間客戶。該行預料在澳門銀河第4期開業後始提高派息，並支持近期的經常性派息舉措，因此維持予銀娛「買入」評級，目標價為60元。