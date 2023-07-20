運送東南亞榴槤到巴西狂歡節用品 Lalamove促進經濟互享 回饋社群

隨著全球新一輪科技和產業變革，平台經濟應運而生，在擴大需求、創新發展、就業創業，及支撐公共服務四大方面作出貢獻。



即時送貨平台Lalamove (內地名為貨拉拉），由一家香港成立的初創公司，經過10年努力，現在已演變成全球物流品牌，平台創科企業的代表。印有Lalamove品牌的貨車從為吉隆坡的水果店將當造的榴槤送到客人手上、到在雅加達的音樂節運送器材、在孟加拉的宰牲節送遞牛隻；以至為遠在里約熱內盧的小店運送派對用品....

這些都是發展物流科技的成果，造就Lalamove在全球各地促進經濟互享，帶動中小企及勞動人口的就業；於社會公益事業方面亦不遺餘力，積極回饋社群，為提升國家企業在國際市場的影響力作出貢獻。

以科技為中小企業提升競爭力 助力各地經濟持續發展

Lalamove是以科技主導的即時送貨平台，致力透過科技提供快捷、靈活、更具成本效益的送貨服務，為社區注入動力。公司於2013年在香港成立，並隨即發展內地市場。成立10年來，業務已經覆蓋了亞洲及拉丁美洲地區，包括多個「一帶一路」沿線市場。

面對全球競爭激烈的商業環境，各地中小企營運上面對不少共同痛點：成本壓力、人手不足、欠缺擴充業務的資源等等。Lalamove以中小企為核心客戶群，以更快、更靈活、更具成本效益的物流服務，幫助他們增加營運靈活度，減省成本，提升競爭力，加速業務增長。

為「一帶一路」市場龐大勞動人口提供就業機會

除此以外，Lalamove更為「一帶一路」市場的勞動人口提供更多就業機會。Lalamove打破傳統物流費時的下單及接單方法，為各地司機夥伴提供更為靈活的收入模式，2022年平台上每月的活躍司機達100萬人。此外，Lalamove平台於不同市場提供各式各樣的貨車及送貨服務類型，讓更多司機夥伴能夠利用平台配對服務賺取收入，為勞動人口提供了更多就業機會。

同時，Lalamove向司機夥伴提供不同任務獎金，並提供優惠與福利，如意外保險、車輛入油優惠、維護保養優惠以及培訓課程等，全方位支援各地合作夥伴。

積極履行社會責任 為社群送遞關懷

Lalamove不只關注商業發展，也非常重視社會責任，在全球積極參與各種社會公益服務。作為城市及社區的一分子，Lalamove透過不同的企業社會責任項目 (Deliver Care)，不遺餘力關懷社區，為社會各界及需要幫助的團體提供支援，傳遞幸福與適時援助。

在全球各地經歷疫情期間，Lalamove不只為社區提供運力，協助社會整合資源，還向社福機構提供免費運輸服務。為減輕基層負擔，Lalamove透過非牟利機構捐贈快速檢測包，適切分配予無家者、基層家庭及勞工。Lalamove同時為中小企於Lalamove及其他宣傳平台上推廣獨家優惠，協助他們在困難時期轉危為機。

疫情過後，Lalamove持續為全球各地社群提供適切關心。例如，吉隆坡每年都會遭受水災影響，當地團隊會安排免費運送物資給受災災民；今年年初巴西聖保羅洲北岸受大雨影響導致水災，Lalamove即時安排運送超過55噸物資到災區支援災民；在墨西哥，與消毒用品企業合作，運送清潔物資到當地學校，為學童開學作好準備。

持續把握平台經濟機遇 貢獻整體經濟 造福社會

國務院在近日召開的平台企業座談會上指出，在全面建設社會主義現代化國家新征程上，平台經濟大有可為。Lalamove創立的經營模式得到了市場的認可和肯定。未來，Lalamove將繼續把握發展機遇，促進物流行業互聯網化轉型，為用戶提供更快、更靈活、更具成本效益的物流服務，帶動中小企業聯動創新，創造更多的就業機會，堅持物流行業的可持續發展，為平台經濟發展作出貢獻。