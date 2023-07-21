外管局發言人指人民幣匯率預期基本平穩　交易行為總體理性

人民銀行及外管局於周四（20日）把企業和金融機構的跨境融資宏觀審慎調節參數從1.25上調至1.5，國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，此舉相應提高境內金融機構和企業跨境融資風險加權餘額上限，直接擴大企業從境外包括銀行獲得融資空間。宏觀審慎調節係數上調以後，境外融資空間擴大會增加跨境融資來源，擴大資金流入，有助於增加境內流動性，特別是外幣的流動性，平衡外匯市場供求，發揮穩定外匯市場預期的作用。

她又指出跨境資金流動平穩有序，外匯市場供求基本平衡，銀行代客涉外收付款和銀行結售匯均呈現順差格局；人民幣匯率預期基本平穩，外匯市場主體交易行爲總體理性。

王春英又預期，展望未來境外投資者還會繼續增持、穩步配置人民幣資產。因爲人民幣資產分散化的投資價值和滿足投資者多元化配置的優勢還在。因爲中國的貨幣政策堅持「以我爲主」，人民幣債券和發達國家、新興經濟體的債券走勢都不同。同時內地債券市場規模在全球仍舊處於第二位，流動性很好，便利投資者進行分散化的資源配置。從這個角度來看，我國債券市場是有吸引力的。

王春英表示，從政策上來講，內地穩步推進債券市場開放，便利境外投資者投資。現在已經開通了債券通，並且推動債券通與直接入市、QFII、RQFII渠道整合，今年5月份開通了互換通業務，有利於境外投資者規避利率風險。下一步，將持續優化債券市場開放，不斷推動產品和服務創新。總的來看，內地債券市場堅持漸進可控，平衡效率與安全的原則擴大對外開放，外資投資中國債券市場有穩定和可持續的增長空間。

人民幣在岸價最新報7.1711，升65點子，離岸價最新報7.1738，升11點子。

人民幣中間價今早高開10點子，報7.1456。