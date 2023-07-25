中銀香港手機銀行新推「碳．生活」功能　將理財全面融入綠色生活

中銀香港一直是推動香港可持續經濟發展，除近年多次推出全方位及多元化綠色理財產品及配套，更在手機銀行推出綠色產品，希望成為客戶在綠色及低碳發展旅程中的重要夥伴！中銀香港個金業務數字化總監李濱（Daniel）早前就表示中銀香港將透過持續提升線上體驗及完善數碼理財配套，進一步改變客戶數碼理財習慣，助客戶將綠色理財概念全面融入生活。今次我們就找來Daniel 及手機銀行「識『碳』生活」大使，兼新世代Working Mum陳凱琳（Grace）與大家分享如何將綠色理財概念融入生活之中！



電子渠道需求大增 理財、投資、消費靠手機

中銀香港個金業務數字化總監李濱與Grace交流使用手機銀行的心得，Grace指自己一直是中銀香港手機銀行的忠實用家，日常已習慣使用手機理財，省卻去分行排隊的時間。

作為美貌與智慧並重的代表，Grace其實亦與不少現代女性一樣，處理家中及事業上的大小事務真的佔據她大部份的時間。而一直是中銀香港手機銀行忠實用家的她就表示，幸好日常繁忙的生活都多得中銀香港手機銀行的幫手：「平時有手機銀行幫助管理不同賬戶，亦因為日常有不同的支出及賬單，而手機銀行可以設立自動轉賬功能，又可以隨時隨地用FPS與信用卡進行網上繳費，令我省卻不少時間，又不用特地去分行排隊處理，讓我可以專心工作及有時間打理家庭。」Daniel總監就表示中銀香港深知不同類型的客戶，如年輕客群，對能於線上快速處理理財及銀行服務的迫切需要大大增加，所以中銀香港手機銀行一直致力強化數碼理財配套，例如經手機銀行就可以繳交超過850間商戶的賬單。現時超過9成理財服務均可以於電子渠道完成，無須再親身前往分行排隊，亦正正是減碳節能的目標，現在只需打開APP就可以經手機銀行一次過做到理財、投資及消費。

而對於日常投資，Grace亦指自己在投資方面稱不上專家，所以都需要專家協助：「中銀香港推出的多款投資產品，以數據分析及個人化推薦為我挑選最合適的產品，令我可輕鬆為投資作出選擇；另外在手機銀行上亦能查閱信用卡賬單及兌換積分，實在非常方便。」

創新「碳．生活」專區 輕鬆了解綠色理財之道

中銀香港個金業務數字化總監李濱指中銀香港一直推動綠色金融及數碼轉型，今年配合「碳．生活」的推出，致力成為新世代客戶綠色理財的首選銀行。

要實踐綠色理財就要從小細節做起，而Grace近年可謂身體力行，作為手機銀行用家的她，早已設定接收賬戶及信用卡電子月結單等，無論是在理財還是生活中都盡量減少碳排放及浪費，「而且自從有了小朋友，無論在財富管理或是生活細節上，都要灌輸正確的環保觀念給下一代，所以除了在理財上要選擇環保減碳外，在生活的細節我都有教導小朋友要有環保的習慣，如分類回收、物盡其用減少浪費等，我都盡力以身作則。」Daniel總監認同Grace的生活及理財理念與中銀香港一直致力推動綠色金融及數碼轉型的方向不謀而合，都是希望由每個細節開始，由心而發，帶動大家支持環保。今次更特別邀請Grace擔任手機銀行「識『碳』生活」綠色大使，向大眾宣傳善用數碼理財及介紹新推出的『碳･生活』功能。Grace亦自薦成為星級小編，客席分享日常環保心得，她指：「我自己亦從『碳．生活』功能中獲得了不少綠色金融、智慧理財及投資知識，令我可以藉此教授兒子從小開始理財的概念，同時亦希望將自己日常的環保小貼士與大家分享，令大家都可以有所得著。」

Grace今次更擔任手機銀行「碳．生活」星級小編，為大家分享綠色生活日常。

Daniel總監亦表示：「我們希望憑藉『碳．生活』功能引領客戶由日常理財開始接觸環保有關的資訊，下一步，我們希望能增加透明度，讓客戶具體了解自己的理財習慣對環保的貢獻。因此，我們計劃在年底推出『碳排放足跡（Carbon Footprint）』計算機，分析客戶儲蓄、智能賬戶及信用卡賬戶消費紀錄，轉換成方便客戶理解的具體例子，讓客戶輕鬆掌握相關資訊，鼓勵客戶身體力行支持環保。」

中銀香港亦致力與客戶共同實踐可持續發展目標以應對氣候變化風險，其中在手機銀行推出的綠色產品包括全港首個綠色按揭計劃、全港首個獲獨立第三方專業認證並可於手機銀行投保的綠色儲蓄保險計劃、綠色存款及ESG基金等。Daniel總監最後表示：「未來中銀香港將繼續結合數碼銀行及環境、社會、管治（ESG），從理財生活、旅遊交通、消費3大範疇著手打造綠色生活態度，與客戶攜手打造成為新世代綠色理財的首選銀行。」

（資料及相片由客戶提供）