香港航空免費機票｜今日10時起開搶　首階段送6800張大阪等地機票

【香港航空送$0機票/香港航空行李/香港航空免費機票】再有本港航空公司贈送由香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動的免費機票。香港航空Hong Kong Airlines今日（24日）早上10時開始，會分3階段讓旅客以零元票價，購買合共逾2.5萬張從香港出發的來回機票，當中包括20公斤寄艙行李。首輪5個航點包括大阪、重慶、峇里、札幌及上海虹橋。



香港航空為響應香港國際機場「飛遇世界鉅賞」活動，將於7月24日至8月25日推出0元搶機票活動，優惠包20公斤寄艙行李，超過20個目的地任揀。活動網頁為香港航空 「飛遇世界鉅賞」 網頁同時亦指出參與者須留意8件事，包括活動開如時間﹑目的地，以及所有稅項及附加費，須網上即時付款。同時亦溫馨提示參加者，等候期間不要更新瀏覽器。

香港航空免費機票安排

早前公司指出在7月至8月期間，將會分三個階段送出 25,000+張 $0*票價來回機票，由香港出發去逾20個熱門航點，包括內地及日韓泰等旅遊熱點。

公司指出，第一次搶飛活動會喺7月24日開始，若想知每一個階段送出哪個航點機票，可留意公司Facebook同官方網站喇：bit.ly/3DoNMds

香港航空免費機票條款

公司表示所有機票由香港國際機場「 #飛遇世界鉅賞 」活動送出。不包括相關稅項、附加費及其他收費。旅客須自行承擔一切相關費用。機票以先到先得的形式送出並以系統紀錄為準。數量有限，須受有關細則及條款約束。