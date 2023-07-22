國泰月薪2萬招內地駐港空服員　身高年齡要求較內地航空公司寬鬆

國泰航空(0293)首次從內地招聘駐港空中服務員，擴大普通話服務團隊。有內地傳媒報道，相比內地三大航空公司，國泰在身高、年齡、學歷等方面的要求更為寬鬆，新人月薪可達2萬港元，待遇吸引。



競爭比想像中激烈

據廣東媒體《時代財經》報道，不少內地空姐被國泰的招聘公告吸引，不過，不少應聘者直言「競爭比想像中激烈，第一輪初選便落選」，也有人擔心香港生活成本高，「薪資至少一半花在租房上」。據悉，只要居住地與香港機場之間的交通時間少於90分鐘，入職者可選擇居於大灣區其他城市。

今年5月，國泰空姐私下嘲笑普通話乘客「如果不會說毛氈的英文，就不配有毛氈」，引來內地輿論和網民炮轟。事後3名涉事空姐被解僱，國泰航空多次道歉，其後啟動內地招聘駐港空服計劃。

新入職員工有機會獲1.2萬港元新人獎

應聘要求方面，駐港空乘需要年滿18周歲 ，高中及以上學歷 ，踮足摸高可及208厘米，具備流利的普通話、英文會話及閱讀能力，具備第三外語能力者優先，提供新冠疫苗接種證書等等 。

國泰還在招聘中提及，新入職的空中服務員，如滿足70小時飛行時間，稅前每月總收入可達到約1.7萬港元，在運力恢復後每月稅前總收入約為2萬港元。新入職員工更有機會獲得1.2萬港元的新人獎金。