內地青年失業率或被低估　北大教授料達46.5%

內地最新公佈的6月青年失業率達21.3%，創歷史新高。不過，內地媒體引述北京大學副教授張丹丹研究指出，若將約1600萬名躺平、啃老等不工作者均視為失業，中國3月青年實際失業率最高上看46.5%，遠高於官方當日公布的19.7%。



張丹丹研究指出，若將約1600萬名躺平、啃老等不工作者均視為失業，中國3月青年實際失業率最高上看46.5%，遠高於官方當日公布的19.7%。

國統局預計7月將再創新高

國統局周一（17日）公布6月16至24歲青年失業率數據，再度創新高，引起外界極度關注。統計局發言人付凌暉日前在記者中預計，下個月還會上升，主要由於青年畢業生、年輕人集中進入就業市場，但是隨著畢業季過去以後，年輕人逐步找到工作，從歷史上的規律來看到八月以後會逐步的下降。

內地《財新網》於官方公報失業率後，隨即發表以「可能被低估的青年失業率」為題的文章。文章引述中國經濟學家、北京大學副教授張丹丹，就今年3月的青少年失業作研究。

3月就業人數僅恢復至疫前三分之二

文章指出，中國青年高失業率問題，首先歸因於持續3年的新冠疫情，對消費、企業營商環境乃至整體經濟活力造成影響。張丹丹的研究團隊研究發現，2022年底的疫情對蘇州、昆山等地的製造業帶來嚴重打擊。直到今年3月，就業人數也只恢復到疫情前的三分之二，形成大學畢業生就業市場供過於求。

研究引用中國國家統計局3月數據，全國16至24歲人口共約9600萬人。勞動人口佔三分之一即3200萬人，但其中630萬人被列為失業.其餘6400萬人為非勞動人口，當中4800萬人為在校生，剩下1600萬人為大多選擇「躺平」、「啃老」而不工作的非在校生。

文章提到，若將這1600萬名非勞動人口視為失業狀態，中國失業的16至24青年人最多可達2230萬人，即是3月中國青年失業率的最大值達到46.5%。