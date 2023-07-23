中美淪為「G2」 耗能污染氣候 或令兩國罕見合作｜林子傑

筆者注意到，最近無論是從北美洲、歐洲還是亞洲旅行回港的朋友，都在投訴旅程時的天氣非常炎熱，不同地方的氣候也跟疫情前大有不同。

現時歐洲、亞洲和北美各國政府，正在為創紀錄的高溫，作出健康警告，並進行適當的地區疏散。

根據美國國家環境預測中心的數據，今年7月4日被記錄為全球有史以來最熱的一天。

歐洲野火肆虐，兩週內出現第二次熱浪，氣溫高達攝氏48度，意大利和法國當局同時發布了健康警告。中國新疆三寶鎮的氣溫達到了攝氏52.2度，創下了全國紀錄。美國加州死亡谷沙漠的溫度高至攝氏53度，這是過去 90 年來地球上有記錄以來最高氣溫之一。

美國總統氣候特使克里近日訪問北京 。（路透社）

在全球遭受極端天氣影響之際，中美擬重啟氣候談判。

美國氣候問題特使克里 (John Kerry)，是繼美國國務卿布林肯和財政部長耶倫之后，在過去一個月第三位訪問北京的美國高級官員。克里呼籲中國應該考慮，在今年年底舉辦第28次聯合國氣候峰會（COP28）之前，在氣候問題上與美國達成共識。

中美是可再生能源（renewable energy) 全球最大的投資者，但同時也是世界上最大的兩個碳排放國家。加州大學伯克利分校能源教授 Dan Kammen ，甚至稱兩國為「能源消耗、能源使用和污染的G2」。

在中國，習近平主席在 2020 年，宣布了關鍵的碳中和目標，並促使當局逐步關閉煤電廠並削減煤炭產量。但自此之後，停電問題一直困擾著中國。隨著後疫情時代國內和全球經濟的複蘇，中國對電力的需求也隨之增加，現在政策已轉向能源安全優先考慮。

至於美國，國會也剛剛批准了近年來在阿拉斯加最大的石油和天然氣鑽探項目。根據國際能源署的數據，美國的碳排放量在 2022 年也較過去一年有所增加。

氣候問題是中美之間罕見的潛在合作領域。但是，氣候變化是一個全球性的問題，並不是單靠美國或中國就能解決的。

政治分析師預計，鑑於中美關係目前的狀況，如果美國不願意至少取消最近恢復對中國製造太陽能板的關稅，那麼，中國將不願意與美國進行有意義的討論。但同時他們認為，中美有機會利用這一個相對平靜的時期，以專注氣候問題，作為討價還價的籌碼，來舒緩現時緊張的局勢。就像 2021 年 聯合國氣候峰會Conference of the Parties (COP)會議期間發生的情況一樣，中美能暫時將雙邊關係與氣候議題分開，宣布了一項加速減排的聯合協議。

克里週三表示，美國總統拜登和中國國家主席習近平有可能在年底COP會議之前，在11 月份舉行的亞太經合組織領導人峰會(Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders’ Summit)期間會面。 如果這一切得以實現，這將是恢復中美關係重要的里程碑。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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