滙豐推青少年數碼銀行服務　調查稱近七成家長認為子女需及早理財

滙豐向青少年客戶推出一系列針對其需要的數碼化產品和服務，協助他們踏出實現財務獨立的第一步。青少年客戶開立個人戶口即可獲港幣200元現金獎賞，無需任何手續費或最低結餘要求。

滙豐青少年戶口亦有利家長與下一代展開財務教育。滙豐最新的FinFit調查顯示，有達68%的家長認為他們的子女有需要及早開始學習理財。另外，不少家長亦指出「開立儲蓄戶口」是最受他們歡迎的途徑，藉以幫助小朋友學習管理自己的財務。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務客戶及市場策劃主管許長虹表示，滙豐希望鼓勵青少年掌握個人財務，隨著手機主導日常生活，在設計青少年戶口時，亦致力將他們過往用錢罌儲蓄的體驗數碼化，在使用香港滙豐流動理財應用程式（HSBC HK App）及PayMe等數碼渠道時更運用自如。

青少年客戶可透過HSBC HK App管理自己的財務，包括檢視戶口結餘及提取現金等。此外，他們可透過HSBC HK App內的「個人預算」追蹤日常開支，培養儲蓄習慣及理性消費。他們可以透過PayMe接收零用錢、與朋友分攤賬單以及在他們喜愛的商戶消費等。為協助他們應用流動理財，滙豐將向其戶口存入10 萬元或以上新資金達三個月的家長贈送三星Galaxy A14 5G手機一部。