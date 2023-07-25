大灣區航空即日快閃優惠　10元買飛曼谷台北胡志明三地單程機票

仲夏當與友人見面時，總會談及外遊計劃。好想飛？今日又有機會買平機票。為慶祝首航一周年，大灣區航空今日率先推出限時「啟航一周年驚喜大優惠」，客戶只需10 元，即可購買一張由香港前往曼谷、台北或胡志明市的單程機票。10元買機票活動谷限今日（25日）。



機票出發日期由今年8月2日至9月27日從香港出發前往任何一個特選目的地的航班。優惠包括每程 7 公斤手提行李限額，乘客可按實際需要，額外購買託運行李限額。票價不包括相關税項及燃油附加費。

大灣區航空有限公司市場及銷售總經理陳表示：「大灣區航空去年7月23日開展往返曼谷的定期航班服務，往後一年的發展確實令人十分鼓舞。公司在疫情過後發展迅速，最近更新增胡志明市成為第六個航點。在這個特別時刻，謹此向廣大客戶衷心致謝。」

陳詩珮續指出﹕「大灣區航空於7月至9月夏季期間，亦會與各大旅行社夥伴合作，推出十分吸引的旅遊套票優惠。此外，我們還會透過不同類型的贊助活動，為客戶帶來更多驚喜。」

是次優惠只限一天（2023 年 7 月 25 日），機票先到先得，售完即止。客戶如欲預訂優惠機票，請前往大灣區航空網站專頁