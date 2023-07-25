任保險公司代言人　陳慧琳憶述車禍　感悟意外或危疾「可以很近」

宏利香港推出新危疾保險產品，保障包括專注力不足/過度活躍症（ADHD）等19種兒童疾病保障，邀請得樂壇天后陳慧琳（Kelly）擔任代言人。

Kelly 本身有兩個仔仔，她表示，都已幫他們購買了危疾保險，選購時會考慮產品本身保障範圍是否足夠。

她又分享，近期工作忙碌，要為新歌做宣傳等，而百忙之中身體健康也很重要。早前遇到車禍，深刻感受到意外或者危疾和自己的距離可以很近。

陳慧琳指出，情緒管理最重要，要學懂如何令自己開心。﹙陳葦慈攝﹚

籲情緒管理最重要

此次和宏利合作有拍攝宣傳短片，希望向外發放正面訊息，就算患上危疾，只要及早準備，仍然可以和家人享受美好時光。短片需要和小演員合作，Kelly 分享拍攝當中趣事，感覺小演員有無窮的精力，帶動著整個團隊的士氣，又非常喜歡說話，與其合作感覺「好玩」。小演員日間還需要午睡，團隊都會等待其睡醒再繼續工作。

對於Kelly自己本身有什麼健康生活習慣，她就直言︰「食咩都好，情緒管理最重要，學懂如何令自己開心，保持好心態才是健康生活最重要的。」

Kelly 即將在澳門舉行演唱會，稱目前正準備歌單，歌曲及舞蹈都要重新編排，忙碌但卻感覺開心。