香港6月出口按年跌11.4%　進口跌12.3%

統計處今日（25日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，二零二三年六月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌11.4%和12.3%。



繼今年5月份錄得15.6%的按年跌幅後，6月份商品整體出口貨值為3,374億元，按年下跌11.4%。同時，繼5月份錄得16.7%的按年跌幅後，6月份商品進口貨值為3,939億元，較按年下跌12.3%。6月份錄得有形貿易逆差566億元，相等於商品進口貨值的14.4%。

今年上半年的商品整體出口貨值較2022年同期下跌15.5%。同時，商品進口貨值下跌13.2%。今年上半年錄得有形貿易逆差2,316億元，相等於商品進口貨值的10.6%。

經季節性調整的數字顯示，今年第2季與上一季比較，商品整體出口貨值上升0.4%。同時，商品進口貨值則下跌0.7%。

今年6月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌12%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞（跌31.9%）、新加坡（跌26.2%）、日本（跌16.8%）、菲律賓（跌15.8%）和中國內地（內地）（跌13.1%）。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是新加坡（跌31.9%）、泰國（跌30.4%）、越南（跌22.7%）、馬來西亞（跌20.1%）、菲律賓（跌18.4%）和內地（跌13.1%）。

6月出口貨值按年續下跌

政府發言人表示，在外圍環境疲弱下，今年6月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口均減少。輸往大部分其他主要亞洲市場的出口繼續錄得不同程度的跌幅。

展望未來，在環球經濟增長減慢的影響下，香港的出口表現短期內會繼續顯著受壓。政府會密切留意情況。