棄「保信用」字眼引來政策扶持？　碧桂園或成内房「晴雨表」

過去一週，內地房地產版塊可謂是「差點兒進入陰曹地府, 幸好又逃了出來」。2週之前碧桂園（2007）先在其官方網絡文章移除「保信用」一字眼，一度令投資者擔心碧桂園是否會出現債務違約情況。

碧桂園（2007）或成為內房版塊新的「晴雨表」指標

自從2022年11月中國中央政府出台「金融16條」, 為內地房地產企業注入流動性，但是相關效用或已退卻。隻2025年1月到期的碧桂園美元債券，其價格已從2023年1月中的78美元挫至近日的26美元水平。

不知道是否碧桂園移除「保信用」一字眼有效，中國中共中央政治局會議就部署下半年經濟工作，明確提出要「適時調整優化房地產政策」，同時沒有提及「房住不炒」的政策。因此有股市炒家預期當局或將會推出支撐樓市政策，甚至是大幅減息「放水」。

碧桂園美元債券的異常價格波動（相對於中國海外、万科的債券）暗示碧桂園已取代中國恒大（3333）成為內房版塊最新的「晴雨表」指標。這並不表示中國恒大變得安全，而是中國恒大的金融資產接近「死寂」。中國恒大的股票仍然停牌、其債券只有5美元至7美元左右（相對於Par Value 100美元）。受到當局沒有提及「房住不炒」的因素所推動，過去一週碧桂園的股價已由1.38港元升至1.69港元。

大型美資銀行以增派息來「說明」，銀行危機對其沒有大影響

儘管俗語有云「識人好過識字」，但是事實上懂得如何解讀公眾訊息才是更加重要。先不要說大多數人的思維屬羊群心理，而且在市場內通常保持常理（Common sense)的人也不見得有太多。

舉例說，自從2021年年初起環球債券市場已經釋出了「明顯的加息訊號」,但是直至2023年第1季仍有一大堆零售投資者、基金經理、銷售員、Private Equity、Family Office「鍾情於」受惠QE（超低息)時代的項目（例如房地產、REITs、長債、增長型股份、欠奉現金流的私募基金項目）。

SVB的破產案正正是私募基金項目（Tech startups項目）流動性問題。鑑於SVB、Silvergate 、Signature Bank等美國地區銀行紛紛破產，今年3至4月份不單止有人在擔心會弄至美國銀行危機，甚至美國會在6月份開始掉頭減息。某些地區的傳媒甚至在宣揚「去美元化（De-dollarization)」的訊息。

只不過, 實情是不少人早前過度擔憂。美國聯儲局（Federal Reserve）不單止沒有減息，反而是繼續加息。因此，今年年底前美國利率水平隨時在5.25厘至5.75厘水平。

再者，通過聯儲局壓力測試（Bank stress test)後,多家大型美資銀行宣佈增加派息，其中包括Bank of America、JP Morgan、Goldman Sachs、Wells Fargo。

由於不少香港銀行以及置業者近月以來一直「認為」美國利率水平會很快見頂向下，因此聯儲局繼續維持高息會令不少「高債務人仕」感到壓力。至少，更多的本地銀行或會上調按揭利率（現時H按約3.6厘）。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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