發改委：促消費投資支持實體經濟　據報日內將公佈新刺激措施

國家發改委昨日（30日）召開上半年發展改革形勢通報會，安排下半年發展改革重點工作。當中包括促消費擴投資，促進大宗消費穩步恢復和擴大，推動服務消費保持較快增長，激活民間投資，發揮政府投資引導作用，釋放推動區域城鄉協調發展過程中的需求潛力。



另外，據《彭博》報道，發改委副主席李春臨及工業和信息化部、商務部、市場監管總局負責人將於今日（31日）下午3點舉行新聞發布會，公佈新的刺激消費措施。內地疫後經濟復甦乏力，市場一直期望有較大型的刺激政策出台，唯一再失望。

發改委強調，對下半年經濟工作已經作了全面部署，要不折不扣抓好落實。要堅持穩字當頭、穩中求進，突出「穩」、強化「進」、實現「好」，扎實推動發展改革工作取得新成效。工作包括加大宏觀政策調控力度，精準有力實施宏觀調控，強化宏觀政策統籌協調和預研儲備，扎實做好預期引導。

同時，要支持實體經濟發展，加快現代化產業體系建設，推進高水平科技自立自強，推動傳統產業改造升級，加快培育壯大戰略性新興產業，綜合施策幫助企業減負增效。並要深化改革開放，切實落實「兩個毫不動搖」，持續推進關鍵環節改革，加快建設更高水平開放型經濟新體制。

另外，關於經濟安全根基，要強化糧食和重要農產品穩產保供，加強能源資源安全保障能力建設，推動產業鏈供應鏈補鏈、延鏈、升鏈、建鏈，有力有效維護數據安全。在發展中保障和改善民生，加力做好高校畢業生等重點群體就業工作，持續促進居民增收，提高公共服務和社會保障水平。