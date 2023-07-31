馬雲據報投資海洋科技企業　新公司內多名員工擬為阿里系人

據內地傳媒報道，阿里（9988）創辦人馬雲間接持有一間名為「一米八海洋科技（浙江）有限公司」股權，而多名高層亦與阿里系員工同名。



據《證券時報》指出一間名為一米八海洋科技（浙江）有限公司於今年7月20日在杭州成立，註冊資本為1.1億元（人民幣‧下同），經營範圍涵蓋水產養殖﹑食品銷售﹑水產品冷凍加工﹑海上風電相關系統研發等領域。

８日後一米八海洋科技（浙江）全資子公司一米八海洋科技（舟山）公司正式設立，註冊資本為人民幣 3,000 萬元。公司主要從事農、林、牧、漁專業及輔助性活動，執行董事兼總經理為陳澤松，監事為鄧中華。

報道指出一米八海洋科技（浙江）目前有6名員工，股東中第二大股東為杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司，持股比例為10%，馬雲則持有杭州大井頭貳拾貳號文化藝術有限公司99%股權。

報道又指出一米八海洋科技（浙江）多名高層與阿里系員工同名，其中持有5.5%股權的董事長胡曉明，被認為或是螞蟻前高層胡曉明。

早前馬雲在日本及歐洲考察多個農業漁業技術，報道又指出馬雲早已涉獵智慧養殖業務，其中於2020年9月成立的耕海牧洋（海南）投資有限公召司，註資資本為2億元。該公司控股股東為海南雲鋒企業管理集團，馬雲持有海南雲鋒企業管理集團50%股權。