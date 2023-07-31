香港第二季經濟增長1.5%　遜預期　政府開支及固定資本形成均下跌

政府統計處今日（31日）發布今年第2季的本地生產總值預先估計數字。根據預先估計數字，第2季本地生產總值較上年同期實質上升1.5%，市場人士原先預期增長為3.5%。而第一季的升幅為2.9%。



政府指出本地生產總值在第2季持續擴張主要是由於私人消費及服務貿易均維持穩健增長。

政府指出，私人消費開支繼首季上升13%後，在第2季與上年同期比較實質上升8.5%。按國民經濟核算定義計算的政府消費開支，第2季與上年同期比較錄得9.6%的實質跌幅，而第1季則上升1.3%。

本地固定資本形成總額在第2季與上年同期比較實質下跌1%，而第1季則上升7.9%。

政府指出在第2季與上年同期比較，本港出口錄得15.3%實質跌幅。

上季出口按年跌15.3%

政府又指出，按國民經濟核算定義計算的貨品出口總額，繼首季下跌18.9%後，在第2季與上年同期比較錄得15.3%的實質跌幅。按國民經濟核算定義計算，貨品進口在第2季實質下跌16.1%，而第一季的跌幅為14.6%。

服務輸出在第2季與上年同期比較實質上升22.6%，較第一季16.6%的升幅明顯加快。服務輸入繼第1季上升20.7%後，在第二季實質上升30.2%。

經季節性調整而作相連季度比較的本地生產總值，在第2季較第1季實質下跌1.3%。

上季政府開支及本地固定資本形成均下跌。(資料圖片)

消費及訪港旅遊仍為經濟增長主要動力

政府發言人表示，在訪港旅遊業和私人消費帶動下，香港經濟第2季繼續復蘇，儘管復蘇勢頭在上一季強勁反彈的基礎上有所緩和。根據預先估計數字，實質本地生產總值在第2季按年增長1.5%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值下跌1.3%。

按主要開支組成部分分析，由於來自外部的商品需求仍然疲弱，整體貨物出口繼續大跌。受惠於訪港旅客人數進一步上升，服務輸出升幅加快。本地方面，隨着經濟持續復蘇，私人消費開支明顯增加。然而，在金融狀況收緊下，整體投資開支錄得輕微下跌。

展望未來，訪港旅遊業和私人消費在今年餘下時間將仍然是經濟增長的主要動力。訪港旅客人數應會隨着運力和接待能力繼續恢復而進一步增加。經濟情況和前景改善應有利本地需求，儘管金融狀況偏緊可能會造成制約。具體而言，勞工市場情況改善，加上政府採取多項措施鞏固復蘇動力，將為私人消費提供額外支持。不過，由於環球經濟增長放緩影響外部需求，貨物出口將繼續承受巨大壓力。